Vize ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vize ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Vize ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vize ilçesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesi ekipleri, otogar alanı, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, noter, sağlık ocakları ile ilçedeki kamu kurumlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, açıklamasında, koruma kurulu kararları doğrultusunda koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için çalıştıklarını ifade eden Özalp, dezenfeksyon çalışmalarının aralıklarla devam edeceklerini kaydetti.

Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:02 Kaynak: AA

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