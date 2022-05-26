Şikayetvar, vize aracılık ve danışmanlık firmalarıyla ilgili verilerini açıkladı. Verilere göre 2021'in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarıyla 2022'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında vize işlemleriyle ilgili şikayetler yüzde 629 arttı. Öne çıkan şikayet konularının başında vize randevusu alınamaması, uzun bekleme süreleri ve artan aracılık ücretleri geliyor.

Vize aracılık ve danışmanlık firmalarıyla ilgili şikayetlerde artış gösterdi. Pandemi koşullarının kalkmasıyla eğitim, iş seyahati ve tatil gibi sebepler de bu artışın yaşanmasına neden oldu. Yurt dışına çıkma isteğinin ilk adımlarından birini de elbette vize alma işlemi oluşturuyor. Bu temel dinamiklerin yükselişe geçmesi vize aracılık ve danışmanlık şirketlerinde şikayetlerin artışına neden oldu.

ŞİKAYETLERİN YÜZDE 11'İ ŞİKAYETVAR'DA ÇÖZÜLDÜ

Çözüm platformu Şikayetvar, son dönemde yükselişe geçen bu sektörle ilgili verilerini paylaştı. 2021'in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarıyla 2022'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında vize işlemleriyle ilgili şikayetler yüzde 629 arttı. Sadece 2022'nin ilk 4 ayında bu sektörle ilgili platforma 748 şikayet geldi. Bu şikayetlerin yüzde 11'i Şikayetvar üzerinden çözüme kavuşturuldu. Bu sektörle ilgili şikayetler Nisan ayında zirve yaptı.

ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ORANI YÜZDE 327 ARTTI

Vize aracılık ve danışmanlık şirketleriyle ilgili bilgi almak, diğer tüketicilerin firmalarla ilgili görüşlerine ulaşmak isteyen kullanıcıların Şikayetvar'ı ziyaret oranları da artış gösterdi. 2021'in ilk dört ayı ile 2022'in aynı dönemi karşılaştırıldığında platformu ziyaret edenlerin oranı yüzde 327 arttı. 2021'in ilk dört ayında bu sektörle ilgili platformu bilgi almak için ziyaret edenlerin sayısı 17 bin 194 iken bu sayı 2022'de 73 bin 469'a yükseldi.

Konuyla ilgili Şikayetvar'a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

"SADECE RANDEVU İÇİN BU KADAR BEKLETİLİYORSAK VİZE İŞLEMLERİ NE KADAR SÜRECEK?"

"Firmadan "reşit olmayan çocuğun yanına göç etme" vizesi alabilmek için 6 Mayıs 2022 tarihinde randevu talebinde bulunduk. Ancak bugüne kadar tarafımıza randevu verilmedi. Normal olduğunu düşünmüştüm ancak bu sitede okuduğum şikayetleri görünce bir sıkıntı olduğunu düşünmeye başladım. Hala "atama bekliyor" olması sıkıntı. Ailelerin birleşmesi bu kadar uzamamalı. Sadece randevu oluşturmak için bu kadar bekliyorsak vizenin çıkması ne kadar sürecek artık endişe duymaya başladım. Lütfen bir an önce vize randevusu verilsin."

"ARACILIK ÜCRETİ ÇOK YÜKSEK"

"Firmanın talep ettiği aracılık ücreti çok fazla. 80 Euro vize harç ücreti veriyoruz. Bir de ilgili firmaya 40-50 Euro'ya tekabül eden aracılık ücreti ödüyoruz. Firmanın bulunduğu şehre gitmek için harcadığımız benzin parasını saymıyorum bile. O kadar paranın karşılığında vizenin çıkıp çıkmayacağı da meçhul."

"DOSYAMIN İÇİNE BOŞ EVRAK KOYMUŞLAR"

"İtalya vizesi için 200 Euro aldılar ve eksik evrak yüzünden başvurum geri çevrildi. Aşırı pahalı ve kalitesiz servisleri var. Üstüne bir de 1650? harç parası ödemem gerekiyor. Vize işinden anlamıyorlar. Dosyamın içine boş evrak koymuşlar. Vize görüşmesine de gelmediler."

"34 BİN 679 TL'LİK BARCELONA TURUNA VİZE ÇIKMADIĞI İÇİN GİDEMEDİK, PARA İADESİ YAPILMIYOR"

"Tur şirketinden Barcelona turunu alırken net bir şekilde telefonda vize çıkmaz ise para iadesi verileceğini söylediler. 34 bin 679 TL ödeme yaptık. Vize başvurusundan kısa bir süre sonra sonuç olumsuz çıkmış, fakat bunun bilgisini vermeyip oyaladılar. Sonrasında iade talep ettiğimizde turdan 1 ay önce para iadesi verildiğini şu anda verilemeyeceğini söylediler. Para iadesi vermemek için vizenin çıkmadığını söylemediler. Hiç güvenilir bir firma değil."

"ÜCRETİ PEŞİN ÖDEDİM, BİR SENE OYALADILAR"

"2021 Nisan ayında ABD vizesi için başvurdum. On yıllık vizemin bitmesine üç ay vardı. Hem vize harcını hem hizmet ücretini peşin ödedim. Tam bir senedir beni oyaladılar. Başvuru ile ilgili hiçbir belge, bilgi verilmedi. "Soyadı değişikliğinden vizeniz kabul edilmedi 2023 Mart ayına mülakat randevunuz var" dendi. 2022 Mayıs ayında vize başvurumu kendim yaptım bir hafta içinde vizemi aldım. Hem zaman hem para kaybettim. Stres de cabası."

"3850 EURO YATIRIP REDDEDİLEN VİZE ÜCRETİNİN İADESİNİ ALAMIYORUM"

"İrlanda dil okulu vizesi için danışmanlık yapan acenteye 3850 Euro yatırdım. 05.05.2022 tarihinde gelen ret vizem sonucu, vizemi acenteye attım iki haftadır paramın yatmasını bekliyorum fakat hiçbir dönüş alamadım. Çözüm için bekliyorum."

"AİLE BİRLEŞİMİ İÇİN AYLARDIR BEKLİYORUM"

Aile birleşimi için 16 Mart 2022 tarihinde Ankara konsolosluğunda ulusal vize başvurusu gerçekleştirdim ve 47 gün oldu ve hala hiçbir şekilde haber yok. Muhatap bulamıyorum maalesef. Süreci takip etmenin ya da bilgi alabilmenin bir yolu var mı bilen yardımcı olursa sevinirim.