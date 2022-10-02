Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

02.10.2022 09:10
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

Özdemir, ilçeye bağlı Akpınar ve Küçükyayla köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Özdemir, onların istek ve sıkıntılarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.

Ailelerin talep ve sıkıntılarını dinleyen Özalp, vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını, acıları olduğu kadar mutlulukları da paylaşmak gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
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İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranı arttı İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranı arttı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Özalp, Bebek, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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