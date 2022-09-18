Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

18.09.2022 12:58
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailelerini ziyaret etti.

Özdemir, ailelerin istek ve sıkıntılarını dinleyip bir süre sohbet etti.

Şehit ailelerinin Türk milletine ve devletine bırakılan en önemli emanetler olduğunu ifade eden Özdemir, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Özdemir, sık sık şehit ailelerini ziyaret ettiklerini kaydetti.

Kaldırım düzenleme çalışması

Demirköy ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları başladı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Gün, yol bakım ve onarımlarının tamamlandığı bölgelerde kaldırım düzenlemelerinin de yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Gün, modern bir kent oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde asayiş
Kaynak: AA

Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:29 Elleriyle topladığı meyveleri çarşıda satan yaşlı kadına zabıta müdahalesi! Gözyaşlarına boğuldu
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 12:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement