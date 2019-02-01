Son Dakika Haberleri: Vize krizine neden olan Metin Topuz iddianamesi kabul edildi

Vize krizine neden olan Metin Topuz iddianamesi kabul edildi

20 dakika önce

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Vize krizine neden olan Metin Topuz iddianamesi kabul edildi, System.String[]
ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Topuz'un Ekim 2017'de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye'den vize başvurularını askıya almıştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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