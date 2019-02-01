Vize krizine neden olan Metin Topuz iddianamesi kabul edildi
20 dakika önce
ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Topuz'un Ekim 2017'de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye'den vize başvurularını askıya almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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