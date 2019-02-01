Vize krizine neden olan Metin Topuz iddianamesi kabul edildi

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Topuz'un Ekim 2017'de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye'den vize başvurularını askıya almıştı.

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ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı

Pegasus Genel Müdürü'nden Bin Kişilik İstihdam Müjdesi: 30 Bin TL Maaş ile İşe Başlıyorlar