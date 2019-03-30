Son Dakika Haberleri: Vize Ofisi, Turizm Sezonunda Kuto Binasında Hizmet Verecek

Vize Ofisi, Turizm Sezonunda Kuto Binasında Hizmet Verecek

1 saat önce

Kuşadası Ticaret Odası binasında geçtiğimiz yıl açılan VFS Global vize ofisi, 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren yeniden tüm Kuşadası ve bölgenin hizmetinde olmaya devam ediyor.

Vize Ofisi, Turizm Sezonunda Kuto Binasında Hizmet Verecek, System.String[]
Kuşadası Ticaret Odası binasında geçtiğimiz yıl açılan VFS Global vize ofisi, 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren yeniden tüm Kuşadası ve bölgenin hizmetinde olmaya devam ediyor.

Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu ve Kuşadası Ticaret Odası'nın işbirliği ile KUTO binası içerisinde hizmet vermeye başlayan VFS Global vize ofisi, 30 Eylül tarihine kadar açık kalacak.Özellikle yaz döneminde Yunan adası Samos'a geçiş noktası olan Kuşadası'nda hizmet veren ofis, tüm Kuşadalılara ve bölgede yaşayan herkese büyük kolaylık sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, eşi Nikos Stefanou ve VFS Global Türkiye Genel Müdürü Sertan Arslantürk ile bir araya geldiklerini belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; görüşmelerinde vize ofisinin gündeme geldiğini ve özellikle yaz aylarında Samos'a geçişin oldukça yoğun yaşandığı Kuşadası'nda açılan vize ofisinden geçtiğimiz yıl 1000'e yakın kişinin yararlanmış olduğunu söyledi ve Oda üyelerinin, tüm Kuşadası halkının ve bölgenin hizmetinde olan vize ofisinin herkes için hem zaman, hem de maddi olarak büyük kolaylık sağladığını sözlerine ekledi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, aynı zamanda SGK'nın da Oda hizmet binasında olmasının evraklar açısından da kolaylık sağladığını hatırlattı.

Yunanistan schengen vizesi için, tüm Kuşadası ve çevre il ve ilçelerine 01 Nisan-30 Eylül 2019 tarihleri arasında hizmet verecek olan vize ofisine, VFS Global merkezinden Kuşadası için randevu alarak başvuru yapabilir, parmak izinizi verebilirsiniz. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Yunanistan, Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası, Ekonomi
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