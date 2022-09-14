Esnafın yol sorununu çözmek için mücadele verdiklerini aktaran Özalp, "Yol yapımını en kısa sürede etap etap tamamlayarak sanayi esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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