Vizontele' Sineması Tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesince Gevaş ilçesinde bakım ve onarımı yapılan 300 kişi kapasiteli 'Vizontele Sinema Salonu' tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesince Gevaş ilçesinde bakım ve onarımı yapılan 300 kişi kapasiteli 'Vizontele Sinema Salonu' tamamlandı.



Van'ın Gevaş ilçesinde 2000'li yıllarda çekilen efsane 'Vizontele' filminde yer alan sinema salonu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan bir çalışma ile onarıldı. 510 metrekarelik alanda bulunan 300 kişi kapasiteli salon; tiyatro, sinema, konferans ve her türlü gösterinin yapılacağı alan haline getirildi. Hazırlık odası, çay ocağı ve mescit gibi bölümlerin de yer aldığı sinema salonu, ilçede yapılacak olan sanatsal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapacak.



Yaklaşık olarak 377 bin TL'ye mal olan ve bakım onarımı tamamlanan salonun resmi açılışının ise önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor. - VAN

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