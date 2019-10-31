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"Vizyon 2023 Kozluk Projesi"

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Vizyon 2023 Kozluk Projesi" kapsamında okullarda "adalet" teması işlendi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Vizyon 2023 Kozluk Projesi" kapsamında okullarda "adalet" teması işlendi.

Kaymakam Osman Bilici, eşi Filiz Bilici, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Tazecan, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdüssamed Oral'ın da yer aldığı projenin katılımcıları okullarda öğrencilerle buluşarak, adalet konusunda bilgilendirmede bulundu.

Değerler Eğitimi" kapsamında proje kapsamında bilgilendirme yapılan okullardan biri de Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Kaymakam Bilici bir araya geldiği öğrencilere adaletin önemini anlattı.

Yöneticilerin temel görevlerinin başında herkes için adaleti tesis etmenin geldiğine işaret eden Bilici, adaletin tarih boyunca önemi anlaşılan bir erdemlilik ve insanlığın ortak değeri olduğunu vurguladı.

Batman, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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