Üye Girişi
Vizyon 2123 'Yaz UZAY Okulu' başlıyor - Son Dakika

Vizyon 2123 'Yaz UZAY Okulu' başlıyor

08.06.2021 12:24
Vizyon 2123 'Yaz UZAY Okulu' başlıyor, System.String[]

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından organize edilen 'Yaz UZAY Okulu'nun, insanlığın uzayda yaşadığı bir geleceği inşa edecek ve yönetecek liderler ve bilim insanları yetiştirme hedefiyle hazırlandığı belirtildi, 'İnsanlığı başka galaksilere götürecek bilimi, teknolojiyi, aşkı ve...

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından organize edilen 'Yaz UZAY Okulu'nun, insanlığın uzayda yaşadığı bir geleceği inşa edecek ve yönetecek liderler ve bilim insanları yetiştirme hedefiyle hazırlandığı belirtildi, 'İnsanlığı başka galaksilere götürecek bilimi, teknolojiyi, aşkı ve ilhamı geliştirecek liderler arıyoruz' çağrısında bulunulan 'Yaz UZAY Okulu' farklı bilim dallarında dersleri kapsıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından organize edilen ve her yıl farklı içeriklerle hazırlanması planlanan 'Yaz UZAY Okulu' 5-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"UZAYDA YAŞAM FİKRİYLE HER GEÇEN GÜN DAHA DA HEYECANLANIYORUZ"

'Uzayın derinliklerinde bir hayat kurgulamaya ne dersin?' diyerek katılımcılarına çağrıda bulunan 'Yaz UZAY Okulu' için İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Back to the Future, Star Trek, Star Wars ve Interstellar gibi sinema yapıtlarından etkilenerek büyüsüne kapıldığımız uzayda yaşam fikriyle her geçen gün daha da heyecanlanıyoruz. İnsanlığı evrenin derinliklerine götürecek fikrin açık ve erişilebilir olacağı günü bekleyerek bilgimizin sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz. 63 uluslararası akredite programlı, THE Kaliteli Eğitim (SDG4) sıralamasında Dünya 24'üncüsü Türkiye 1'incisi, QS EECA 2021 sıralaması 'Uluslararası Akademisyen' kategorisinde 58'inci olan İGÜ'de üniversite deneyimine bu yaz başla."

İnsanlığın dünya dışındaki yaşam formlarına ulaşması halinde olası senaryoların da konuşulacağı organizasyona dair üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"İnsanlığın geleceğinin iş, devlet ve inovasyon liderleri nasıl yetiştirilir?  Uzayda keşfedilecek zeki yaşam formlarıyla ilişkilerimizi düzenleyecek kanunları kim hangi kriterlere göre nasıl yapacak? Marsta kurulan insan yerleşim kolonisine yapılacak 6 ay sürecek uzay yolculuğunda kabin hizmetleri nasıl planlanır? vb. soruların yanıtlarını İGÜ Yaz Uzay Okulu'nda bulacaksın. İGÜ Yaz Uzay Okulu'nda sizleri Vulcan selamı ile selamlıyor; insanlığı başka galaksilere götürecek ilhamı, aşkı, bilimi, teknolojiyi geliştirecek lider adaylarını bekliyoruz"

İGÜ Yaz UZAY Okulu kapsamında verilecek dersler ise, "'Uzay- Zaman: Kozmik Okyanus', 'Işık Hızına Doğru: Uzay Araçları Tasarımı ve Mühendisliği', 'Gökcisimlerinde ve Uzay Boşluğunda Ev Okul Üs Fabrika İnşaatı', 'Samanyolu Galaksisi ve Ötesinde Havacılık Yönetimi', 'Galakside Ne Nereden Nasıl Temin Edilir? Uzayda Lojistik Yönetimi', 'Uzay ve Yapay Zeka: R2D2, Mr. Data ve Ötesi', 'Gökcisimlerinde Üretim', 'Uzay Yarışı, Yatırımları ve Ekonomisi', 'Yönetim ve İşletmecilik' gibi konuları kapsayacak.


Vizyon 2123 'Yaz UZAY Okulu' başlıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Back To The Future, Star, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vizyon 2123 'Yaz UZAY Okulu' başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak 18:57 Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz 17:39 Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti 16:03 Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı 15:31 Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı         
19:05
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı         
18:30
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti         
17:43
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı         
16:24
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 19:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vizyon 2123 'Yaz UZAY Okulu' başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement