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"Vizyon Buluşmaları"nın ilk konuğu DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray oldu - Son Dakika

"Vizyon Buluşmaları"nın ilk konuğu DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray oldu

13.02.2022 19:48
"Vizyon Buluşmaları"nın ilk konuğu DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray oldu

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi tarafından düzenlenen "Vizyon Buluşmaları" programının ilk konuğu Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray oldu.

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi tarafından düzenlenen "Vizyon Buluşmaları" programının ilk konuğu Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray oldu.

Derneğin toplantı salonunda gerçekleştirilen programa katılan Güray, gençlere ve üniversite öğrencilerine tecrübelerini aktardı.

Yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Güray, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Burak Gültepe ise MÜSİAD tecrübesini yüksek ahlak ve ileri teknoloji ilkesiyle birleştirerek genç girişimci ve yöneticilere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü yayan, gençliğin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınması yolunda mücadele eden, geleceğe yön veren, genç ve şuurlu bir bakışı oluşturma ilkesiyle yola çıktıklarını belirten Gültepe, şunları söyledi:

"Bu ilkeler doğrultusunda, sanayi ve iş çevreleriyle yetişen gençler arasında köprü vazifesi gören Gençlik Kurulumuz, gençleri geleceğe hazırlayacak Vizyon Buluşmaları programını hazırladı. Vizyon sahibi gençler, Türkiye ve dünya çapında tanınmış, yerelden önemli isimler, alanında uzman, girişimci ve yöneticilerin yer alacağı projede bir araya gelme fırsatı buluyor. Programımızın ilk konuğu Halil İbrahim Güray oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Doğu Anadolu, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Vizyon Buluşmaları'nın ilk konuğu DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Vizyon Buluşmaları"nın ilk konuğu DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray oldu - Son Dakika
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