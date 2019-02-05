Son Dakika Haberleri: Vizyona Giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Filminden İlk 3 Günde Müthiş Başarı

Vizyona Giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Filminden İlk 3 Günde Müthiş Başarı

34 dakika önce

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle oldukça sağlam bir çıkış yapan Yılmaz Erdoğan, başrolünde olduğu 8 film arasında en iyi çıkışı elde etti.

Vizyona Giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Filminden İlk 3 Günde Müthiş Başarı, System.String[]
Geçtiğimiz aralık ayından beri çıkışı adeta yılan hikayesine dönen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi oldukça başarılı bir çıkış yakaladı. İlk 3 gününde 923.663 kişi tarafından izlenen film, Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı filmler arasında en başarılı çıkışı gerçekleştirdi.



Normalde 1 Ocak'ta izleyicilerle buluşması beklenen film, 29 Ocak'ta çıkan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun' sonrasında vizyona girebilmişti. Toplam 1400 salonda izleyiciyle buluşan film, sadece üç günde 15.020.690 TL'lik müthiş bir hasılat elde etti.



Filmin Yılmaz Erdoğan filmleri arasındaki başarısı bir kenara, Türk sinema tarihine de geçtiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de vizyona giren filmler arasında, ilk 3 gün sonunda 923.663 kişi tarafından izlenmesiyle ilk 10 sıraya yerleşerek dokuzuncu oldu.

Tüm Zamanlarda En İyi Açılış Yapan Filmler

1- Recep İvedik 5 (2017)



Açılış: 1.646.846


Toplam: 7.437.050

2- Recep İvedik 4 (2014)



Açılış: 1.641.474


Toplam: 7.369.098

3- Düğün Dernek 2: Sünnet (2015)



Açılış: 1.380.122


Toplam: 6.073.364

4- Arif V 216 (2018)



Açılış: 1.331.691


Toplam: 4.968.462

5- Recep İvedik 2 (2009)



Açılış: 1.209.453


Toplam: 4.333.144

6- Fetih 1453 (2012)



Açılış: 1.161.250


Toplam: 6.572.618

7- Recep İvedik 3 (2010)



Açılış: 1.153.071


Toplam: 3.326.084

8- Kurtlar Vadisi Irak (2006)



Açılış: 1.099.219


Toplam: 4.256.567

9- Organize İşler - Sazan Sarmalı (2019)



Açılış: 923.663


Toplam: -

10- Yahşi Batı (2010)



Açılış: 906.663


Toplam: 2.323.061
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:45 

Teknoloji
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