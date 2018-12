Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta vizyona 11 yeni film giriyor.Aşkın AlgoritmasıAşkın Algoritması, devrim niteliğinde bir çalışma yapan iki meslektaşı konu alıyor. Mühendis olan Cole ve Zoe, ideal android eşler tasarlayan bir şirkette çalışmaktadır. Romantik ilişkileri geliştirmek ve mükemmelleştirmek için bir teknoloji tasarlayan ikilinin çalışmaları ilerledikçe, keşifleri hayal edebileceklerinden çok daha derinleşir. Doğal yollarla değil de insan elinde yaratılan sentetik insanlar, hissetmeyi keşfedip sevmeyi başarabildiklerinde, asıl devrim bu olur. Bu beklenmeyen mucizeye insanların vereceği tepkiler de bir hayli karmaşık olur. Bu süreçte insan ilişkilerinde çığır açan Cole ve Zoe arasındaki yakınlaşma da kaçınılmaz olur. Fakat android robotlardan Ash'in de Zoe'ye ilgi duymaya başlaması, genç kadının gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü!, icat ettikleri cihazı denerken küçülen Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik'in atıldığı maceraları konu ediyor. Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik, müthiş bir icada imza atar. Küçültme cihazı icat eden ekip heyecanla icatlarını denemeye çalışır. Ancak denerken yaptıkları yanlışlık kendilerini küçültmelerine neden olur. Onlarca kat küçülen Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik bir an önce eski hallerine gelmenin yolunu arar. Bir yandan orijinal boyutlarına dönmeye çalışan ekip bir yandan da ekosisteme zarar veren kirliliği durdurmaya çalışır. Bunun için minik halleri ile bilmedikleri bir dünyada yolculuğa çıkmaları gerekmektedir. Ekip, ekosisteme zarar veren kirliliği durdurup eski hallerine geri dönmeyi başarabilecekler midir?Bumblebee1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade)Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade), kendisini öldürmek için bir suikastçıyla anlaştığı sırada hayatının aşkını bulan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 27 yaşında olan William, hayatla bağı olmayan bir adamdır. Hayatına son vermek isteyen William bu yaşına kadar birçok intihar girişiminde bulunur. Fakat hiçbirinde de ölmeye başaramaz. Dokuzuncu intihar deneyiminde de başarılı olamayınca bir profesyonelden yardım almaya karar verir. 65 yaşında arkadaş canlısı bir adam olan Leslie ise usta bir tetikçidir. Aradığı adamı bulduğunu düşünen William, kendisini öldürmesi için Leslie'den yardım ister. Artık William'ın ölmesi için her şey hazırdır. Fakat tam da bu sırada beklenmedik bir şey olur ve genç adam hayallerinin kadını ile tanışır. Artık onun yaşaması için önemli bir nedeni vardır ve Leslie ile yaptığı anlaşmayı iptal etmek ister. Fakat Leslie'nin de suikastçılar birliği üyeliğini elinde tutabilmek için aylık kotasını doldurması gerekmektedir. İşler bir anda iki adam için de karmakarışık bir hal alır.Hayatım YalanGüzel bir kadın olan Maya artık 40 yaşına gelmiştir. Büyük bir alışveriş merkezinde çalışmakta olan Maya, kariyer olarak pek de başarılı denecek bir geçmişe sahip değildir. Bu nedenle de Maya gerçekleştiremediği hayallerinin hüsranıyla boğuşmaktadır. 40 yaşına basmasıyla birlikte riskli bir karar alan Maya hayatını ve kendi potansiyelini yeniden keşfetmeye başlar. Bu süreçte Maya, önündeki tek engelin kendisi olduğunu fark eder ve yeni bir yaşam için hiçbir zaman geç olmadığına kanaat getirir. Kendine sıfırdan bir hayat hikayesi yaratan Maya, Madison Caddesi'nin elit zenginlerine zeki bir kadının neler başarabileceğini gösterecektir. Anlattığı geçmiş yalan olsa bile zeka Maya'nın içinden gelmektedir!Kurtlar ve ÇakallarKurtlar ve Çakallar, 1980 yılında yaşanan ihtilalin ardından yaşananları konu alıyor. Filmde, Mamak Cezaevi'nde aynı hücreyi paylaşan devrimci gazeteci Yılmaz ile ülkücü Selçuk 'un hikayesine odaklanılıyor. Senaryosunu Bektaş Topaloğlu, Kubilay Öz ve Bilgehan Karaca'nın üstlendiği filmin çekimleri Ankara 'da gerçekleşti. Oyuncu kadrosunda Tayfun Sav Ali Buhara Mete , Can Beslen, Hüseyin Çelikoğlu gibi isimllerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bilgehan Karaca oturuyor.Ruh Çağırma SeansıSamantha, kötü durumdaki annesine destek olmaya çalışan bir lisans öğrencisidir. Genç kız bu uğurda hazırladığı kitap projesi ile ilgili araştırma yapmak için karanlık geçmişe sahip bir eve gitmeyi planlar. Annesi, kızının eve gitmesine karşı çıksa da, Samantha arkadaşlarıyla birlikte gizemli eve gider. Başlarda her şey yolundadır. Fakat gece ruh tahtasıyla oyun oynamaya karar veren ekip, farkında olmadan şeytani bir varlığı eve çağırır. Samatha ve arkadaşları için kendilerine musallat olan varlıktan kurtulup hayatta kalmak adına bir mücadele başlamıştır...Soğuk SavaşSoğuk Savaş, birbirinden tamamen farklı farklı karakterlere sahip bir kadın ve bir erkek arasındaki tutkulu ama imkansız bir aşkın öyküsünü anlatıyor. Zula ve Wiktor birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan iki aşıktır. Her ne kadar birbirleriyle anlaşamayacak tipler olsalar da kader onların yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlar. Soğuk Savaş sırasında Polonya 'dan Berlin 'e, Yugoslavya 'dan Paris 'in gece kulüplerine uzanan filmde, siyasi görüş, karakter ve kaderin cilvesiyle savrulan Zula ve Wiktor'un tutkulu aşkı ele alınıyor. Romantik dram filmi Soğuk Savaş'ın yönetmenliğini Ida , Aşk Yazım ve Gizemli Kadın filmlerinin yönetmeni Pawel Pawlikowski üstleniyor. Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc ve Agata Kulesza gibi isimleri kadrosunda bulunduran film, 2018 Cannes Film Festivali 'nden En İyi Yönetmen ödülü ile döndü. San Sebastián ve Toronto gibi uluslararası film festivallerinden de adaylıklar kazanan yapım, Polonya Film Festivali'nden ise 4 ödül birden kazanmayı başardı.Sükut EviSükut Evi, hayattan bunalan bir adamın kendisini yola vurması ile değişen yaşamını konu ediyor. Modern hayattan bunalan 30'lu yaşlardaki genç bir adam, çareyi yola koyulmakta bulur. Anadolu'ya doğru yola çıkan delikanlının amacı, rivayete göre 'ruhların tamir edildiği' bir mekanı bulmaktır. Günler süren arayışına rağmen bahsedilen mekan ile ilgili herhangi bir iz bulamaz. Bu süreçte yolu bir dergaha düşen delikanlının aradığı huzur burada da değildir. Sevgilisi geri dönmesi için baskı yapsa da o yoluna devam eder. Delikanlı, yol boyunca başına gelen türlü talihsiz olaylar sonucu kendisini zor bela bir köye atar. Fakat bir süre sonra köy delikanlının içinden çıkamayacağı bir girdap haline gelir. Yönetmenliğini ve senarsitliğini Cafer Özgül 'ün üstlendiği filmin başrolünü Melih Selçuk üstleniyor. Görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran 'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür Ece Özdikici , Emel Çetin, Yıldırım Gücük, Fatih Topçuoğlu, Esin Eden, Kerem Pınar gibi isimler yer alıyor.Yanımda KalYanımda Kal, işkolik bir adam ile sokak şarkıcısı bir kızın hikayesini konu ediyor. Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir'in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir'in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir'in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır. Yanımda Kal'ın yönetmen koltuğunda Son Ders: Aşk ve Üniversite, Sizi Seviyorum, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmlerin de yönetmen ve senaristliğini üstlenen Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Aşk ve dram türündeki filmin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. Filmin senaryosu ise "İlk Öpücük" filminin de senaryosuna imza atan Çağlar Yurt'a ait.ZerkZerk, hayatını karartan kabuslardan kurtulmaya çalışan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Fatma hemşirelik yapan genç bir kadındır. Kızının boğularak ölümü Fatma için büyük bir yıkım olur. Kendisini bir türlü toparlayamayan acılı kadın kızının ölümünü bir türlü kabullenemez. Gün geçtikçe akli dengesini yitirmeye başlayan genç kadın bir gün kızının uyuduğunu düşünerek onu mezarından çıkarıp evine getirir. Kızının yokluğu ile mücadele edemeyen Fatma gittikçe kötüleşir ve intihar eder. Yıllar öncesinde gerçekleşen bu olay uyku sorunları ile mücadele eden ve hafıza kaybı yaşayan bir adamın en büyük kabusu olur. Fakat adam, yıllar önce yaşanan bu olayları neden gördüğüne bir türlü anlam veremez. Gördüğü kabuslardan kurtulmanın yolunu arayan adam, en sonunda yaşanan olayları araştırmaya ve kendisi ile olan ilgisini bulmaya karar verir.Senarist ve yönetmenliğini Battal Karslıoğlu'nun yaptığı "Zerk" filminin başrollerini Adını Feriha Koydum O Hayat Benim gibi yapımlarda rol alan Ahu Sungur ve Ergün Demir paylaşıyor. Açelya Elmas Bülent Seyran , Arzu Suriçi, Taner Bahadır, Semra Dinçer , Pervin Ünalp, Ali Ertem gibi isimleri kadrosunda bulunduran gerilim türündeki filmin görüntü yönetmenliğini İman Tahsin üstleniyor.(İHA)