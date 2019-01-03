Vizyonda Bu Hafta

Türkiye
'deki sinema solanlarında bu hafta 2'si yerli 8 yeni film vizyona girecek. Araf
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Araf 2, kendisine musallat olan cinden kurtulmaya çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Kübra ve Ahmet birbirlerini çok seven bir çifttir. Mutlu bir evliliği olan çiftin hayatlarında her şey yolundadır; ta ki anlam veremedikleri olaylar yaşayana kadar. Kübra bir süredir tuhaf olaylara maruz kalınca çift soluğu doktorda alır. Doktorlar genç kadına sara teşhisi koyar. Ancak Kübra'nın yaşadıklarını öğrenen köyün imamı, ona cin musallat olduğunu söyler. Ahmet yaşananlara bir türlü anlam veremez. Tam da bu sırada Kübra'nın babaannesinin ölümü ve kilitli bir dolabın içinde muska bulunması durumun ciddiyetini artırır. Yaşadığı korkunç şeyler karşısında ne yapacağını bilemeyen Kübra gün geçtikçe daha da kötüleşir. Genç
kadına musallat olan cin acımasız bir cin kabilesinden olan Cühenna Kabilesi'nin Padişahıdır. Kübra, başına musallat olan bu cinden kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
Bekarlığa Feda
Bekarlığa Feda, kızının evlenmesini engellemeye çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Yakın arkadaş olan Mete, Çağlar ve Burak arasında ilk evlenen Burak olur. Artık sıra Çağlar'a gelir. Deliler gibi sevdiği kız arkadaşı Gamze ile evlenmek isteyen Çağlar'ın önünde ise büyük bir engel vardır. Gamze'nin babası Timur, kızının Çağlar ile evlenmesini istemez. Timur, kızını Çağlar'dan ayırmak için türlü numaralar yapsa da onları ayırmayı başaramaz. Ama Timur pes etmemeye kararlıdır ve bu sefer büyük bir plan yapar. Kızının düğününden bir gün önce bekarlığa veda partisi organize eden Timur, burada Çağlar'ın başına büyük bir bela açmayı planlar. Timur bu sefer kızını Çağlar'dan ayırmayı başaracağını düşünür. Ancak beklenmeyen gelişince, plan bambaşka bir hale dönerek ortamda büyük bir karışıklığa neden olur. Yönetmen
koltuğunda Ali Doğançay ve Cem Sürücü'nün oturduğu Bekarlığa Feda'nın oyuncu kadrosunda Ali Burak
Ceylan, Melis Tüzüngüç
, Yağmur Ün
, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz
, Eda Erol gibi isimler yer alıyor. Komedi türündeki filmin senaryosunu Ali Doğançay kaleme alıyor.
Kimsesiz Çocuk
Hector Malot'un ünlü romanından uyarlanan Kimsesiz Çocuk filminde, Remi'nin yaşadığı maceralar konu ediliyor. Remi, her çocuk gibi mutlu bir aileye sahip olduğunu düşünmektedir. Akşamları onu öpüp yatağına yatıran, bir derdi olup üzüldüğünde kucağına alıp onu seven bir annesi olduğunu sanmaktadır. Fakat bu çok sevdiği kadın onun gerçek annesi değil; sütannesidir. Sütannesinin kocası Jerome Barberin'de gerçek babası değildir tabi. Acımasız bir adam olan Jerome Barberin, Remi on yaşına geldiğinde onu para karşılığına bir sokak müzisyeninin yanına çıkar olarak verir. Küçük çocuk, ustası Signor Vitalis, onun sadık köpeği Capi ve yaramaz maymunu Mister Joli-Coeur ile birlikte sokak gösterileri düzenlemek için yolculuğa koyulur. Bu yolculuk sırasında Signor, Remi'nin özel bir sese sahip olduğunu keşfeder. Söylediği şarkılarla dinleyenlere huzur veren Remi, hem ustası hem de babası yerine koyduğu Signor ile çıktığı bu yolculukta, hayatının değişmesine neden olacak gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.
Kız
Kız, 15 yaşındaki bir trans bireyin balerin olmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Lara çocukluğundan beri balerin olmanın hayalini kurar. Sadece kadınların kabul edildiği bir bale okuluna kabul edildiğindeyse hayaline hiç olmadığı kadar yaklaşır. Fakat büyük bir sorun vardır. 15 yaşındaki Lara, bir erkek bedeninde doğmuştur. Lara, hayallerini gerçekleştirmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır. Cannes'da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan Girl'ün yönetmen koltuğunda Lukas Dhont oturuyor. Victor Polster'in Lara karakterine hayat verdiği filmin kadrosunda Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen, Nele Hardiman gibi isimler yer alıyor.
Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar
Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar, Maşa isimli küçük bir kız çocuğu ile sirkten emekli Mişka adındaki bir ayının yaşadığı maceraları konu ediyor.
Süper Ayı
Süper Ayı, oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in hikayesini konu ediyor. Baba ayı Dash, oğlu Zack ile birlikte vahşi doğada mutlu bir yaşam sürmektedir. Baba oğul birlikte ormanda gezintiye çıktıkları bir zaman kendilerini avcıların ağının içerisinde bulur. Dash kurtulması güç bir yere düşünce, avcılar yavru ayıyı ele geçirir. Baba ayı ne kadar uğraşsa da yavrusunun yakalanmasını engelleyemez. Avcılar
Zack'i şehre getirip hayvan tüccarlarına satar. Zack çaresiz bir şekilde başına gelecekleri beklemektedir. Ancak Dash, ne olursa olsun oğlunu bulup onu yaşadıkları vahşi ormana geri götürmeye kararlıdır. Bunun için suçluların peşinden şehre gider. Oğlunu kötü adamların elinden kurtarmak için bilmediği bir dünyaya adım atan Dash, ajan köpek Hamilton'ı da yanına alarak zorlu bir mücadeleye atılır. Bu sırada göründüğünden çok daha akıllı olan Zack de bulunduğu yerdeki diğer hayvanlarla birlikte kaçış planı yapmaktadır. Baba oğul yeniden bir araya gelmeyi başarabilecek midir?
Üç Hayat
Üç Hayat, kariyerinin farklı dönemlerinde olan üç insanın yollarının kesişmesi sonucu yaşananları konu ediyor. Genç bir kız olan Marziyeh'in en büyük hayali oyuncu olmaktır. Hayallerine kavuşabilmek için konservatuara gitmek isteyen genç kız ailesinin engeliyle karşı karşıya kalır. Marziyeh konservatuara gitmek için ailesini ikna edemeyince, internete bir video yükleyip ünlü oyuncu Behnaz'dan yardım istemeye karar verir. Tam film çekimlerinin olduğu bir dönemde genç kızın yayınladığı videoyu izleyen ünlü oyuncu, izlediklerinden oldukça etkilenir. Behnaz, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kıza yardım etmek için tüm işini yarıda bırakıp yanına Jafar Panahi'yi de alarak yola koyulur.
Yangın Yeri
Yangın Yeri, babasının evlerinin yakınında çıkan orman yangınını söndürmek için evden ayrılmasıyla yetişkin rolüne bürünmek zorunda kalan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 14 yaşındaki Joe, ev hanımı annesi Jeanette ve profesyonel bir golfçü olan babası Jerry ile birlikte Montana
'nın küçük bir kasabasında yaşamaktadır. Evin babası Jerry, ani bir şekilde işten çıkarılınca büyük bir yıkıma uğrar. Bu durum sadece onun değil ailesinin de yıpranmasına neden olur. Tam da bu sırada evlerinin yakınlarında dev bir orman yangını çıkınca hayattaki amacını kaybetmiş olan Jerry, yangını söndürmeye çalışan ekibe katılmaya karar verir. Jeanette ve oğlu Joe'yu kendi başlarına bırakan Jerry'nin gidişi, Joe'nun duygusal dünyasını derinden etkiler. Babasının yokluğunda zamanından hızlı büyümek zorunda kalan Joe, ailesini ayakta tutmak için çabalamak zorunda kalır.