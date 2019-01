Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik.

Bu hafta vizyona giren filmleri sizler için derledik.



Arakçılar



Osamu ve ailesi hırsızlık yaparak geçinmektedir. Yine bir gün Osamu ve oğlu bir marketten yiyecek bir şeyler çalıp eve dönerlerken küçük bir kıza rastlarlar. Kız dondurucu soğukta dışarıda kalmıştır. Aile küçük kızı evlerine almayı pek istemez fakat yaşadığı sıkıntıları öğrendiklerinde onunla ilgilenmeye karar verirler. Küçük kız kısa sürede ailenin neşesi haline gelir. Onlar hayatta kalabilmek için suç işleyerek zar zor para kazansalar da, küçük kızla birlikte mutlu bir yaşam sürerler. Fakat gizli bir sırrın ortaya çıkması ailenin ve küçük kızın hayatını tamamen değiştirir.



Borç Harç



Borç Harç, borçlarından kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Murat, bir televizyon kanalında çalışmaktadır.Troll haberler yaparak geçimini sağlayan Murat sevgilisi ile evlilik hazırlığındadır. Ancak evlilik için yapılan hazırlık onun pek de düşlediği gibi değildir. Kız arkadaşının hayatında bir kere gerçekleşeceğini düşlediği bu büyük gün için onlarca isteği vardır. Murat pek de gönlü razı gelmese de istekleri yerine getirmeye çalışır. Ancak evlenmelerine az bir zaman kala çiftin yolları ayrılır. İlişkiden geri Murat için sadece yüklü bir borç kalır. Kendisini borç batağının içerisinde bulan Murat bundan kurtulmanın yolunu arar. Tam da bu sırada patronundan beklenmedik bir teklif gelir. Murat, bir anda kendisini TV kanalının başında bulur. Borçlarından kurtulup yeni bir hayata başladığını düşünen Murat, kısa süre sonra gerçeklerin pek de göründüğü gibi olmadığını anlar.



Can Dostlar Çocuklar zamanlarının çoğunu telefonları ile oynayarak geçirmeye başlar. Eskiden sık sık bir araya gelip sokakta gönüllerince eğlenen gençler şimdi günlerini telefon başında geçirir. Ama artık buna bir son verme zamanı gelmiştir. Mahalleye yeni gelen çocukların da ısrarı sonucu telefonlarını bir kenara bırakıp sokaklarda, parklarda oynamaya karar verirler. Ancak aşmaları gereken büyük bir sorun vardır. Parkın bitişiğinde oturan Kötü Kazım parka oynamaya gelen herkesin korkulu rüyası olmuştur. Büyük bir sır saklayan Kazım'dan parkı geri almaya çalışan çocuklar bir olup zorlu bir mücadeleye atılır.



Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin yeni filmi Can Dostlar'ın yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Senaryo ekibinde Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yer aldığı filmin kadrosunda Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler bulunuyor. Tuğçe Soysop ekibin diğer filmi olan "Bizim Köyün Şarkısı" filminin de yönetmenliğini üstlenmişti.



Çiçero



Çiçero, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu ediyor. İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. İlyas Bazna'nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.



Glass



James McAvoy ve Anya Taylor-Joy'un başrolünü üstlendiği Parçalanmış ile Bruce Willis ve Samuel L. Jackson'ın başrollerini üstlendiği Ölümsüz filmlerini birleştiren yapım, Parçalanmış üçlemesinin devam halkası. Filmde, aşırı güçlü ve zarar görmeme yeteneğine sahip olan David Dunn, Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden biri olan ve en tehlikelisi olarak öne çıkan The Beast'in peşine düşüyor. Bu kovalamaca sırasında, kemiklerinin narinliğini şeytani zekası ile dengeleyen Mr. Glass'ın gölgesi de yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Glass'ın bildiği kimi sırlar iki adam için de kritik düzeyde önem kazanıyor. Aynı psikiyatri kliniğinde tedavi gören üç adam, birbirlerinden bambaşka karakterlerde olmalarına rağmen, "süper kahraman olduklarına inanan insanlar" üzerine uzmanlaşmış olan bir psikiyatrın bakımında tedavi için psikiyatri merkezine yatırılıyor. Ancak Mr. Glass ve Crumb'ın bir araya gelişi, kaçınılmaz olarak bir firar ile sonuçlanıyor. Onları durdurabilecek tek kişi olan Dunn da arkalarından firar ederek ikilinin peşine düşüyor...



İmgeler ve Sözcükler



Bir elin beş parmağı gibi beş farklı hikayede oluşan Le livre d'image'ın yönetmen koltuğunda Oscar Onur Ödülü sahibi Jean-Luc Godard oturuyor. Beş bölümden oluşan filmde "Bellek nasıl işler?", "Rüyalar nerede başlar?", "İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner?", "Ve ne zaman ayrılır?" sorularının yanıtları aranıyor.



Üç Harfliler: Adak



İki yakın arkadaş olan Salih ve Metin avlanmak için ormana gider. Ancak burada yaşanan bir kaza sonucu Salih tüfekle vurularak ağır bir şekilde yaralanır. Salih, artık beynine saplanan saçma taneleri ile yaşamak zorundadır. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan genç adamın iyileşmesi için hem maddi hem de manevi yardıma ihtiyacı vardır. Metin arkadaşının geçtiği bu zorlu dönemde ona her türlü desteği vereceğini söylese de işler öyle olmaz. Metin, sadece Salih'i bir başına bırakmakla kalmaz, kız arkadaşı Şermin'le de arasına girer. Eski nişanlısı Arzu'dan da ayrılan Metin bir süre sonra Şermin ile nişanlanır. Arzu olanlar karşısında ne yapacağını bilemeyince çareyi Salih ve annesi Türkan'ın ziyarete gider. Bu ziyaret, tekinsiz bir kadın olan Türkan'ı oğlunu bu hale getirenlerden intikam almak için harekete geçirir.



Uçan Halı ve Kayıp Elmas



Uçan Halı ve Kayıp Elmas, sihirli bir halı sayesinde maceraya atılan Ahmet ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Küçük bir çocuk olan Ahmet, ailesi ile birlikte fakir bir köyde yaşamaktadır. Ahmet'in babası terzilikle uğraşmaktadır. Fakat o baba mesleğini yapmak istemez. Macera peşinde koşan küçük çocuğun en büyük hayali, dünyayı dolaşan bir gezgin olmaktır. Bir gün bulduğu sihirli bir hali Ahmet'in hayallerinin gerçekleşmesine neden olur. Tesadüfen bulduğu sihirli halı, Ahmet'in diyar diyar gezmesini sağlayacaktır. Uçan halıyı kullanmasının öğrenen Ahmet, en iyi arkadaşı olan keçisini de yanına alarak macera dolu bir yolculuğa koyulur. Ahmet'in bu macerasında yolda tanıştığı yeni dostları da ona eşlik eder. Hayallerinin peşinden gidip bilmediği bir maceraya atılan Ahmet'in karşısına rüyasında bile göremeyeceği bir hazine çıkar. Ancak küçük çocuk her şeyden önce peşine düşen düşmanlarla mücadele etmek zorundadır.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

CHP'nin Kadıköy Aday Adayı Mustafa Demircan'dan İlginç Proje: Gençler, Kitap Okuyup Para Kazanacak

21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı

Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç.' Davasını Kaybetti!