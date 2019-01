Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta 1'ü yerli 4 film vizyona girecek.İskoçya Kraliçesi Maryİskoçya Kraliçesi Mary, dul kalmasının ardından yurdu İskoçya'ya geri dönen ve hakkı olan tahtı geri almaya çalışan Mary Stuart'ın hikayesini konu ediyor. 16 yaşında Fransa Kraliçesi olan Mary Stuart, 18 yaşında dul kalır ve omuzlarına yeniden evlenme baskısı yüklenir. Ancak Mary'nin buna hiç niyeti yoktur. Genç kadın bunun yerine, yurdu İskoçya'ya geri döner ve hakkı olan tahtı geri ister. Fakat İskoçya ve İngiltere 'nin yönetimi, etkileyici genç Kraliçe Elizabeth 'in yönetimi altındadır. İki genç kraliçe, birbirlerinden bambaşka hayatlar yaşasa ve çok farklı karakterlerde olsalar da, ilk başta omuz omuza vererek iki ülkede barışı sağlamayı hedeflerler. Ancak zamanla kıskançlık ve hırs ön plana çıkmaya başlar. İki genç kadın, erkek egemen bir dünyada, hem tahtta hem de aşkta rakip konumundayken, bağımsızlığa karşı evlilik oyununu nasıl oynayacaklarına karar vermelidir. Bu süreçte yaşanan ihanetler, isyanlar ve entrikalar tarihin akışını belirleyecektir...DogmanNazik, sevgi dolu bir adam olan Marcello, köpek bakıcılığı yapmaktadır. Hayattaki tek amacı iyi bir baba olmak olan Marcello, eşinden boşandığı için kızı ile istediği kadar görüşememektedir. Ancak baba kız, bir araya geldikleri her anın tadını doyasıya çıkarmaya çalışır. Vaktinin çoğunu bakımını üstlendiği köpekler ile geçiren Marcello'nun hayatı, çocukluk arkadaşı olan Simone'nin hapisten çıkıp, mahalleye geri dönmesi ile bambaşka bir hal alır. Eski bir boksör olan Simone'nin mahalleye geri dönmesi, herkesin huzurunun kaçmasına neden olur. Simone yüzünden kendisini şiddet dolu bir dünyanın içinde bulan Marcello, onurunu kazanmaya çalışırken masumiyetini kaybetmeye başlar. Matteo Garrone 'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Marcello Fonte, Adamo Dionisi, Edoardo Pesce, Francesco Acquaroli, Nunzia Schiano gibi isimler yer alıyor.Ölümcül LabirentÖlümcül Labirent, kaçış odasından kurtulmaya çalışan altı yabancının hikayesini konu ediyor. 6 kişinin hayatı, kendilerine gönderilen bir postadan sonra bambaşka bir hal alır. Birbirini tanımayan altı yabancıya, bir kaçış odasının giriş biletleri gelir. Üstelik büyük bir ödül de vardır. Eğer içlerinden kaçış odasından çıkmayı başaranlar olursa, bir milyon dolar ödülün sahibi olacaktır. Kimsenin, kendilerine sunulan bu fırsatı kaçırmaya niyeti yoktur. 6 kişinin kaçış odasında bir araya gelmesi ile büyük oyun başlar. Grubun ilk işi, odadan kaçmalarını sağlayacak olan ipuçlarını aramak olur. Onlar odanın içerisinde araştırma yapmaya devam ederken, odanın içerisi yavaş yavaş ısınmaya başlar. Onları kavurmak üzere olan sıcaktan kurtulmayı başaran ekip, kendilerini başka bir etapta bulur. Her başarının ardından başka bir etap onları beklemektedir ve etaplar giderek daha zor bir hale gelir. Hayatta kalabilmek için akıllarını kullanmak zorunda olan grup, kaçış odasından kurtulmanın yolunu bulabilecek midir? Adam Robitel'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku, gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Tyler Labine Deborah Ann Woll, Taylor Russell McKenzie, Jay Ellis, Nik Dodani gibi isimler yer alıyor.Organize İşler Sazan SarmalıOrganize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan 'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ Ezgi Mola , Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar Ersin Korkut , Erdem Baş, Mahir İpek Ekin Türkmen , Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.(İHA)