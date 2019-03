Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta Türkiye 'deki sinema salonlarında 6'sı yerli 10 yeni film vizyona giriyor.AliAli, mide kanserine yakalanan genç bir adamın yaşadığı zorlukları konu ediyor. Onun hastalığı, sadece kendisinin değil, babasının da hayatının değişmesine neden olur. Oğlunun iyileşmesi için elinden geleni yapan baba, bu süreçte günden güne tükenmeye başlar.Anadolu Turnesi İstanbullu amatör bir rock grubu müziklerini daha çok insanla paylaşabilmek için Anadolu'ya doğru yola çıkar. Türkiye'nin farklı şehirlerine konser vermeye giden grup, bulabildikleri her mekanda müziklerini insanlarla paylaşırlar. Çaldıkları atmosferik indie müziğini birçok insanın ilk defa dinlemesini sağlayan ve yeni fanlar edinen grubun en büyük arzusu müziklerini tüm ülkeye dinletebilmek. Yaptıkları müzikle dünyaya tutunan grup üyeleri ve film ekibinin gözünden çekilen filmde Türkiye'nin içinden geçtiği tarihi dönemeç de inceleniyor.BABA 'Bu Alem Bi Alem'Alemin "Babası" olmak için çabalayan Kamuran, kendisini bu işlere kaptırınca ailesinin babası olmaktan gittikçe uzaklaşır. Zamanla bu durumdan dolayı pişmanlığa kapılan Kamuran, artık bu işlerin bir sonunun olmadığını anlayınca her şeyden elini çekmeye karar verir. O, bütün illegal işlerden sıyrılarak kendisine yeni bir yaşam kurmaya ve sadece yasal olan işlerle uğraşmaya çalışır. Geçmişindeki işlerden iyice uzak olmak isteyen Kamuran, İzmir 'deki kızlarına daha yakın olsun diye Seferihisar 'a taşınır. Kızlarını, babalarının kirli dünyasından uzak tutmak için Kamuran'ı terk eden Zeynep, bu zamana kadar hayatını kızlarına adamıştır. Zeynep, büyük kızı Yağmur'u okutup doktor olmasını sağlasa da küçük kızı Damla meslek sahibi olamamıştır. Kamuran'ın bunca yıl kızlarından uzakta oluşu, aralarının bozuk olmasına neden olur. Zor da olsa gönüllerini almayı başaran Kamuran, şimdi gerçek zorlukla karşı karşıyadır. Çünkü zor olan alemin babası olmak değil, kız babası olmaktır.BizBiz, kendilerine tıptıp benzeyen davetesiz misafirlerine karşı hayatta kalma savaşı veren bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Adelaide ve Gabe Wilson birbirlerini ve ailelerini seven, huzurlu ve mutlu bir çifttir. Yorucu geçen bir yılın ardından çift 2 çocuklarını da alıp Kuzey Kaliforniya 'da sahil kenarında bulunan evlerine giderler. Tyler ailesi ile sahilde geçirdikleri bir günün ardından, geçmişte bir çeşit travma atlatmış olan Adelaide ailesinin başına bir şey gelebileceği konusunda paranoyaklaşmaya başlar. Gece çöktüğünde Wilson ailesinin, yolda el ele tutuşmuş dört kişiyi görmesinin ardından her şey daha paranoyak bir hal alacaktır. Evlerine yapılan saldırıyı savuşturamayan ailenin yaşayacağı en büyük dehşet ise evlerine giren bu 4 kişinin aslında kendilerinin birebir kopyaları olmasıdır. Birbirinin klonu gibi olan iki ailenin arasındaki en önemli fark ise içlerinden yalnızca birinin hayatta kalabileceğidir... Çat Kapı AşkSu, hayatının aşkının bir gün mutlaka kendisini bulacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve kendisinden gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olan Su, komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.Kuzular Kurtlara Karşı 2Kuzular Kurtlara Karşı 2, sürülerini dağıtmaya çalışan Gark ve kurt sürüsüne karşı zorlu bir mücadeleye girişen Gri ve kabilesinin hikayesini konu ediyor. Küçük bir kasabada, sessiz ve huzurlu bir yaşam süren kurt ve kuzular herkesin dikkatini çeker. Onların bir arada mutlu mesut bir şekilde yaşaması pek görülen bir durum değildir. Bir gün kara kurtların efendisi Gark, kurt ve kuzuların bir arada yaşadığını öğrenir. Duydukları karşısında deliye dönen Gark, Gri adlı kurdun öncülüğündeki sürüyü dağıtmaya karar verir. Çünkü ona göre böyle bir durumun olması doğanın kanunlarına aykırıdır. Gark, vakit kaybetmeden kara kurtları ile birlikte yola koyulur. Kurt ve kuzular yaşamlarına tehlikeye atan Gark ve kurtlarına karşı birlikte hareket etmek zorundadır. Gark'ın kara kurtlarıyla karşı karşıya gelen Gri'nin kabilesi zorlu bir mücadeleye girişir. 2016 yapımı Kuzular Kurtlara Karşı filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Vladimir Nikolaev oturuyor.MiraiMirai, aileye katılan yeni bebek ile başa çıkmaya çalışan 4 yaşındaki bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Küçük bir çocuk olan Kun, 4 yaşına kadar ailenin gözdesi olarak büyür. Ancak şimdi onu yerinden edecek biri daha vardır. Aileye yeni katılan Mirai, kısa sürede herkesin ilgi odağı olur. Evde kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçi olan Kun, kardeşi Mirai'yi kıskanmaya başlar. Kendisini yalnız hisseden küçük çocuk, bir gün bahçede tek başına oynarken gizemli bir yer keşfeder. Bu yer sayesinde Kun, zamanda yolculuk yapabilecektir. Küçük çocuk keşfettiği şeyin en olduğunu anlamaya çalışırken, kendisini bir anda annesinin küçük bir kız, babasının ise genç bir adam olduğu dönemde bulur. Gizemli yer sayesinde birbirinden farklı maceralara sürüklenen Kun, bu süreçte farklı bir bakış açısına sahip olur ve iyi bir ağabey olmaya çalışır.Özgür DünyaÖzgür Dünya, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır. Oyuncusuyla yaşayan, oyuncusunu anlayan ancak her zaman oyuncusundan birkaç adım önde olmakla tanıtılan oyun, aslında göründüğünden çok farklı bir şeydir. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir. Aslı kişisel hayatındaki sorunları aşmalı, cinsiyetinin başarısız olması beklenen bir dalda kendini kanıtlamalı ve özgürlüğü koruyacak olan kahramana dönüşmelidir. Yoksa her şey için çok geç olacaktır...Şeytan-i İnsŞeytan-i İns, geçmişi hakkındaki gerçekleri öğrenmek için doğduğu köye geri dönen genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Anne ve babası yıllar önce ölen Semih, anneannesi ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır. Semih, anne ve babasının trafik kazası sonucu öldüğünü bilmektedir fakat gerçekte olanlar bambaşkadır. Semih'in ailesi, otuz yıl önce işledikleri bir günah nedeniyle ölmüştür. Semih her ne kadar gerçekleri bilmese de, son dönemde tuhaf rüyalar görmeye başlayınca, geçmişini sorgulamaya başlar. Artık geçmişi hakkında saklı gerçekleri öğrenmek isteyen Semih, bunun için doğduğu köye gitmeye karar verir. Ona çıktığı bu yolcuklukta, sevgilisi Aylin ve arkadaşları Efe ve Burcu da eşlik eder. Ancak köye vardıklarında hiç de beklemedikleri durumlarla karşı karşıya kalırlar. Semih biri yandan başlarına gelen garip ve korkunç olaylardan kurtulmaya çalışırken bir yandan da Salih adındaki bir adamı aramaya başlar. Salih, Semih'in aradığı tüm cevapları bilmektedir ve geçmişteki günahların bedelini Semih'e ödetmeye kararlıdır.Soğuk İntikamSoğuk İntikam, uyuşturucu baronu tarafından öldürülen oğlunun intikamını almaya çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Sessiz bir aile babası olan Nels, kar temizleyiciliği yapmaktadır. O, Rocky Dağları'ndaki gösterişli kasabanın kardan etkilenmemesini, yolların daima açık tutulmasını sağlar. Eşiyle birlikte turistlerin rağbet ettiği bu yerde konforlu bir kulübede mutlu bir yaşam sürer. Nels sakin ve huzurlu olan bu kasaban ayrılmak zorundadır çünkü oğlu bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülmüştür. Vakit kaybetmeden intikam almak için oğlunu öldüren adamın peşine düşer. Bu alışılmadık kahraman, avcılık yeteneklerini kullanarak sıradan bir insandan yetenekli bir katile dönüşür ve karteli parçalamayı amaçlar. Nels'in yaptıkları tahmin edilemez bir gangster olan Viking ile rakip bir mafya patronu arasında bir bölge savaşına yol açar. Neredeyse kimsenin yarasız ayrılamayacağı bu savaşta adalet sağlanacaktır.(İHA)