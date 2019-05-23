Vizyonda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 yeni film vizyona girecek.Aykut EnişteAykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkana hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?AladdinAladdin, sihirli bir lamba sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken, kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Aladdin, zamanını Agrabah şehrinde pazardan yiyecek çalarak geçiren fakir bir gençtir. Gecelerini, şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçirirken, gündüzlerini ise hırsızlığa ayırmaktadır. Ancak yaşam tarzına rağmen aslında Aladdin'in altın gibi bir kalbi vardır. Onun macerası, tuhaf babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan bir genç kızla tanıştığı zaman başlar. Bu genç kız aslında ülkenin sultanının kızı olan Prenses Jasmine'dir. Aladdin'in şansı, Harikalar Mağarası'ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Bilmeden aldığı bu lambada, eğlenceye düşkün, neşeli ve 3 dileğini gerçekleştirme şansına sahip olan bir cin vardır. Aladdin'in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan'ın danışmanı Jafar'ın hem Aladdin hem de lamba için kendi planları olduğudur...SınırSınır, tuhaf bir kadın olan Tina'nın, kendisi kadar tuhaf bir adamı takıntı haline gitirmesi sonucu yaşananları konu ediyor. Tina, gümrük memuru olarak çalışan genç bir kadındır. Hem iş arkadaşları hem de çevresindekiler onun tuhaf biri olduğunu düşünür. Fakat Tina ne kadar tuhaf olsa da işinde oldukça başarılıdır. Genç kadın, altıncı hissi sayesinde kaçakçıları kolayca ortaya çıkarır. Tina'nın bir gün gizemli bir adam olan Vore ile karşılaşması işlerin karmaşık bir hale gelmesine neden olur. Adamın bir şeyler sakladığından şüphelenen Tina, bunun üzerine gitmeye karar verir. İçgüdülerine güvense de adam ile ilgili herhangi bir şey ispatlayamayan Tina, zamanla bu durumu takıntı haline getirir. Bu olay Tina'nın hayatını sorgulayıp gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.Karanlık LanetKaranlık Lanet, içinden kimsenin sağ çıkmayı başaramadığı ormanlık bir bölgede yaşanan olayları konu ediyor. Küçük bir kasabada geçen filmde, içine giren kimsenin sağ olarak çıkmadığı ormanlık bir bölge vardır. Çıkan söylentilere göre "Şeytan'ın İni" adı verilen bu bölgede, yıllar önce vahşice katledilen genç bir kızın ruhu dolaşmaktadır ve ormana adımını atan herkesi avlamaktadır. Bir gün bir arabanın bagajında gözleri kör edilmiş bir kız bulan genç kız, çocuğun hayatını bağışlamaya karar vermiştir. Akıl almaz işkencelere ve istismara uğrayan bu iki genç, birbirlerine yoldaş olur. Tünelin ucunda ışık görünür, ancak yol her an cesetlerle kapanabilir. Çok geçmeden geçmişi karanlık olan bir adamın, Şeytan'ın İni'ne girmesi, acı çekmiş iki ruhun birlik olup harekete geçmesine neden olur.Acemi KaşiflerAcemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak, efsanevi bir yaratığın varlığını ispat etmek için zorlu bir maceraya atılan Simon ve Nelly'nin hikayesini konu ediyor. Yerel bir üniversitede asistan olan Simon Picard, kocaayak ile ilgili araştırma yapmaktadır. Simon, kendisine kimse inanmasa da, pek çok ülkede kocaayağı andıran canavarların olduğunu düşünür ve bunu ortaya çıkarmaya karar verir. Bu süreçte bir hayırseverin desteğini alan Simon, teorilerini kanıtlamak için yola koyulmaya hazırlanır. Bu sırada Simon'ın yolu acemi bir dedektif olan Nelly Maloye ile kesişir. Hayatında bir değişiklik arayan Nelly, kocaayağın varlığını ortaya çıkarmak için Simon ile birlikte gitmeye karar verir. Bir kaşifin eski bir günlüğünü rehber alan Simon, Nelly ile birlikte dünyanın yarısını dolaşır. Sonunda kendilerini eski çağlardan kalma bir yerde bulan ikili, efsanevi yaratığın inine doğru ilerlerken, bir dizi tehlike ile karşı karşıya kalır.Şeytanın KapısıŞeytanın Kapısı, İrlanda'da yaşanan tuhaf olayları araştırmakla görevli iki rahibin yaşadıklarını konu ediyor. Rahip Thomas Riley ve Rahip John Thornton, Vatikan tarafından bir olayı araştırmak için İrlanda'ya gönderilir. Rahibeler tarafından işletilen ve günah işleyen kızların kefaret ödemek için çalıştıkları Magdalen Çamaşırhaneleri'nde bulunan Meryem Ana heykellerinden birinin kan ağladığına dair gelen haber üzerine bölgeye gelen rahipler, iddia edilenlerin gerçekliğini araştırmaya başlar. Anlatılan mucizeyi yakalama umudunu taşıyan Rahip Thornton, soruşturmayı kamera ile kaydetmeye başlar. Rahip Thornton, araştırma sırasında birçok tuhaf olaya şahit olsa da, anlattıkları bu konularda deneyimli bir rahip olan Thomas Riley'i ikna etmeye yeterli olmaz. Ancak manastırın bodrumunda 16 yaşında hamile bir kız olan Kathleen'i zincirlenmiş bir halde bulduklarında, soruşturma farklı boyutlara taşınmaya başlar. Rahipler, araştırmayı ilerlettikçe beklediklerinin de ötesinde korkunç gerçeklerle karşı karşıya kalır.(İHA)