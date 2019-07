Vizyonda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor.Gloria BellKocasından boşanmış, dul bir kadın olan Gloria Bell 50'li yaşlarındadır. Ancak bir anneanne olmaktan daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır. Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria'nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışması ile bambaşka bir hal alır. Aşkın büyülü heyecanını yeniden hissetmeye başlayan Gloria, kendisini flört, aile, kimlik karmaşası içerinden beklenmedik bir romantizm içerisinde bulur. İlk başta her şey çok güzel gitse de zamanla hayatının ikiye bölünmüş olduğunu fark eder. Bir yandan kendi yetişkin çocukları, bir yandan Arnold'un üzerinde hala çok güçlü bir baskıları olan eski eşi ve yetişkin kızları arasında kalan Gloria, geçmişten nasıl kurtulacağını bilemediği gibi nasıl ilerleyebileceğini de çözememektir. Tek bildiği şey, kendi hayatının yönünü kendi belirlemek zorundadır...Altın Küre ödüllü başarılı oyuncu Julianne Moore'un Gloria karakterine hayat verdiği filmin yönetmen koltuğunda Muhteşem Kadın filmi ile En İyi Yabancı Dilde Film Oscar ödülü kazanan Şilili yönetmen Sebastián Lelio oturuyor. Filmin kadrosunda John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn, Brad Garrett, Holland Taylor gibi isimler yer alıyor.Aslan KralAslan Kral, yavru bir aslan olan Simba'nın maceralarını konu ediyor. Ormanın kralı olan babası Mufasa'ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası Scar'ın planlarından habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan Scar, Mufasa'yı öldürdükten sonra Simba için tehlike baş gösterir. Amcasının ihaneti ve babasının kaybı ile yıkılan Simba sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı olanı almak için geri dönecek ve amcasına yaptıklarının bedelini ödetecektir...Genç Simba'nın cesur babası Mufasa'yı, orijinal filmde de karakteri seslendiren usta oyuncu James Earl Jones seslendiriyor. Simba'ya başarılı oyuncu ve müzisyen Donald Glover'ın hayat vereceği seslendirme kadrosunda; Disney'in ikonik kötüsü Scar olarak Oscar adayı oyuncu Chiwetel Ejiofor, sırtlan Kamari olarak komedyen ve oyuncu Keegan-Michael Key, yaban domuzu Pumbaa olarak Seth Rogen, mirket Timon olarak oyuncu Billy Eichner ve Simba'nın aşık olduğu aslan Nala olarak pop yıldızı Beyonce yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda "Orman Çocuğu"na imza atan yönetmen Jon Favreau oturuyor.Akıllara SezaRomantik komedi türündeki Akıllara Seza, Mustafa adındaki genç bir adamın hikayesini konu ediyor. 1997 yılında liseyi bitirmenin heyecanı içerisinde olan Mustafa, mezuniyete giderken kaza geçirir. Komaya giren Mustafa, uzun yıllar uyanamaz. Aradan geçen 22 yılın ardından gözlerini açan Mustafa, sevdiği kız Seza'nın peşine düşer. Ancak onun komada olduğu dönemde birçok şey değişmiştir. Hayata yeniden başlayan Mustafa, bu süreçte teknoloji ve medeniyetle büyük bir çatışmaya girer.İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarıİmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı, dünyanın en büyük cezaevinden kaçmayı başaran eski bir mahkumun, işlemediği bir cinayetle suçlanmasıyla birlikte kendisini, yeraltı dünyasında bir savaşın içinde bulmasını konu ediyor. Napolyon döneminde, ülkenin en büyük cezaevlerinden birinden kaçmayı başarabilen tek kişi François Vidocq'tan başkası değildir. Kaçışı ile tüm dillere dolanan François, basit bir tüccar kılığına girerek varlığını unutturmaya çalışır. Ancak geçmişi onun peşini bırakmaz. Eski hücre arkadaşları tarafından işlemediği bir cinayetle suçlanan François, masumiyetini ve iyi niyetini göstermek için polisle anlaşma yapar. François, özgürlüğü karşılığında yeraltı dünyasında polisle birlikte savaşmaya hazırdır. Eski mahkum, polis memurlarının düşmanlığı ve kafasına konan bedel ile birlikte yeraltı dünyasının öfke dolu dünyasına karışır.Ecinni: Tılsımlı Mezar"Ecinni: Tılsımlı Mezar"da, Osmanlı'dan kalma 400 yıllık bir köyde yaşanan olaylar konu ediliyor. Yakın arkadaş olan Yılmaz ve Sinan, Ecinni isimli film için çekilen videodaki hikayeden oldukça etkilenir. Filmin çekildiği köye gidip araştırma yapmak isteyen Yılmaz ve Sinan, yanlarına gözcülük yapmaları için kız arkadaşları Eda ve Sema'yı da alarak yola koyulur. Olayların geçtiği köye gelen arkadaşlar, burada bir mezarlığa gider. Grup vakit kaybetmeden 400 yıl önce kolunda bileziği ile gömülen Ermeni rahibenin mezarını açmaya başlar. Ancak onların mezarı kazmaya başlamasıyla kendisini gösteren tılsımlar, korkunç olayların yaşanmasına neden olur.Kurtuluş GünüKurtuluş Günü, 1944 yılında bir grup Amerikan askerinin ölümcül bir görev için Normandiya'ya iniş yapmasını konu ediyor. "The Filthy Thirteen" olarak adlandırılan bir grup Amerikan askeri, emirlere uymamak, kışlalarından çıkıp AWOL'a gitmek, sık sık banyo yapmak gibi nedenlerle üstleri için büyük bir sorun haline gelir. Grup, Normandiya'nın işgalinde Alman sınırının arkasına paraşüt yapan ilk birim olarak seçilince, sorunlu davranışlarını telafi etmeleri için bir fırsat elde eder. Onlardan yapılması istenen şey düşman bölgesini yaya olarak ilerletmek ve Nazi ikmal hatlarını imha ederek kaçış rotaları çizmektir. Birçoğu bu görevi intihar olarak görse de düşmanı devirmek için her şeyi göze alan gruba güvenmelerinden başka çere yoktur.Şahıs 46Şahıs 46, festivale gitmek için yola koyulan üç arkadaşın başına gelenleri konu ediyor. Üç yakın arkadaş, düzenlenen gençlik festivaline gitmeyi planlar. Ekip, hiç vakit kaybetmede gönüllerince eğlenecekleri festivale gitmek için yola koyulur. Üç kişi çıktıkları yolculuklarında yanlarına yolda kalan iki otostopçuyu alırlar. Fakat tam da ıssız bir yerden geçerken araçları bozulunca gençler mecburen mola vermek zorunda kalır. Yardım çağırmak için etrafı dolaşmaya başlayan gençler, ışıklarının yandığını gördükleri eve gitmeye karar verir. Ev sahibi, kendisinden yardım isteyen gençleri memnuniyetle evine davet eder. Araçlarına bakmadan önce onlara güzel bir yemek hazırlar. Kendilerine yapılan yardımdan son derece hoşnut olan gençler yemekten sonra arabaya dönmeyi ister. Fakat ev sahibinin onları evden dışarı bırakmaya pek niyeti yoktur. Gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Çağatay Düz ve Ege Demirbüken oturuyor. Senaryosunu da Çağatay Düz ve Ege Demirbüken'in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hüseyin Ezgi Taşkın, Melis Tamtaş, Ramazan Mert Durak, Melisa Akpolat, Ata Cücen, Irmak Lüleci gibi isimler yer alıyor.Kripto VurgunKripto Vurgun, kara para aklamayla mücadele eden genç bir ajana odaklanıyor. Ajan olan Martin, zorlu bir görevle karşı karşıyadır. Genç adam, karmaşık bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilir. Konu ile ilgili araştırma yapmaya başlayan Martin, bir süre sonra soluğu zor koşullara rağmen aile çiftliklerini ayakta tutmaya çalışan babası Martin Sr ile kardeşi Caleb'in yaşadığı memleketi New York'a gider. Ajan kısa süre içerisinde kendini, gizemli bir sanat simsarının, kripto para meraklısından siber dedektife dönüşen bir adamın ve acımasız müşterilerinin ihaleleriyle ilgilenen yozlaşmış bir muhasebecinin içinde yer aldığı tehlikeli bir yeraltı dünyasında tuzağa düşmüş halde bulur.Zavallı Zavallı, sadece mutsuz olduğu zamanlarda mutlu olabilen bir adamın hikayesini konu ediyor. Lawyer, mutsuzluktan nemalan bir adamdır. Hayatında her şeyin yolunda gittiği dönemde bu durum onun için pek de hoş olmaz. Ne zamanki durum tersine döner işte o zaman Lawyer mutlu olabilir. Yakaladığı mutluluğu devam ettirebilmek için her daim mutsuz olmayı arzular. Hüsrana ve kedere öyle sıkı sıkıya bağlıdır ki acı hissinin dışında hiçbir şey onun yüzünün gülmesine neden olmaz. Genç adam bu yüzden acıyı bir giysi gibi üzerinde taşıyabilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya hazırdır.(İHA)