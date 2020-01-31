Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Eltilerin Savaşı

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 2

2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası olan yapımda, 1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor. İki farklı dönemde geçen ve gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan filmde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor. Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz üstleniyor.

Güller Ülkesi: Damascena

Güller Ülkesi: Damascena, rüyasını gerçekleştirebilmek için mücadele eden bir adamın hikayesini konu ediyor. Techo, komünizmin hakim olduğu çocukluk döneminde Gül Vadisi'nde büyür. Mübadele döneminin getirdiği zorluklara direnen Techo, ne olursa olsun hayallerinin peşinden gitmek için mücadele eder. Yerel bir gül fabrikasında çalışmaya başlayan Techo, komünist rejimin çökmesinin ardından hayallerine bir adam daha yaklaşarak ilk bağımsız gül yağı damıtma tesisini kurar. Ülkeyi etkisi altına alan siyasi geçiş dönemi Techo'nun da hem özel hayatını hem de iş yaşamını derinden etkiler. Zorluklara inatla direnen Techo, sonunda verdiği emeklerin karşılığını alır ve gül yağı üretiminde dünya liderleri arasında yerini alır.

Tavşan Jojo

Tavşan Jojo, annesinin evlerinde bir kızı sakladığını öğrenen bir gencin hikayesini konu ediyor. Hitler'in gençlik kamplarında yer alan Jojo Betzler adındaki bir çocuk, annesinin evlerinde Yahudi bir kızı gizlice misafir ettiğini öğrenir. Kız, evlerinin çatı katında kalıyordur. Tabii bu durum en yakın sırdaşı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan Jojo'nun kafasında büyük bir karmaşaya yol açacaktır. Hayali arkadaşı olan Hitler, hiç de orijinalindeki gibi değildir. Jojo'nun bu korkunç ırkçılığa karşı gelmek için mücadele etmesi gerekmektedir.

Bal Ülkesi

Bal Ülkesi, arıcılıkla uğraşan bir ailenin yaşamına odaklanıyor. Hatice Muratova, hasta annesi ile birlikte yolu, elektriği ve suyu olmayan Balkanlarda dağlık bir bölgede yaşar. Genç kadın, eski dağcılık geleneklerini kullanarak yabani aracılık yapmaktadır. Ancak bunu yaparken arıların payını gözetmekten geri kalmaz üstüne bir de onlarla konuşup, şarkı söyler. Yaşadıkları bölgeye göçebe arıcıların gelmesi, bir yandan Hatice'nin yaşamını etkilerken bir yandan da doğal dengenin bozulmasına neden olur. Hatice, bozulan düzeni yeniden sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Sefiller

Sefiller, suç karşıtı bir ekibe katılan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Stephane, Paris banliyölerinden Montfermeil'deki suça karşı savaşan Suçla Mücadele Timi'nin yeni üyesidir. Yeni ortamına adapte olmaya çalışan Stephane, birliğin deneyimli üyeleri olan Chris ve Gwada çıktığı devriyede, mahalledeki çeteler arasındaki gerginliğin hızlıca yükseldiğini fark eder. Ekip, tutuklama yaptığı sırada olay kontrollerinden çıkar ve büyük bir kargaşa meydana gelir. Bu sırada yaşananlar onlar fark etmeden bir drone tarafından çekilir. Artık onlar istemese de çıkan gerginliğin bir parçası haline gelir.

(İHA)