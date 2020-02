Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Acı Kiraz Acı Kiraz, bir kiraz ağacının gölgesinde hayata tutunmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Film, hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda ihanete uğrayan göçmenleri, lösemi hastası olan evladını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir babayı, borç içinde yüzen sahtekar bir nakliyeciyi, kiraz yetiştiricisi olan bir çiftçiyi, çok kültürlü, çok kimlikli Makedonya'yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesini anlatıyor.

Görünmez Adam Film, varlıklı ve zeki bir bilim insanıyla sürdürdüğü ilişkisinde fiziksel ve duygusal şiddet görmekte olan Cecilia Kass'ın çevresinde örülüyor. Kontrolcü ve baskıcı olan erkek arkadaşına daha fazla dayanamayan Cecilia gecenin bir yarısı kaçmanın bir yolunu bulur ve yaşadığı kabustan olabildiğince uzaklaşmaya karar verir. Eski sevgilisinin kendisini bulacağından endişe ettiği için saklanmaya karar veren genç kadın, kız kardeşi, kardeşlerin bir çocukluk arkadaşı ve onun kızından yardım alır. Ancak Cecilia'nın sorunlu eski sevgilisi intihar ettiğinde ve ona büyük servetinin cömert bir kısmını bıraktığında, Cecilia ölümünün bir aldatmaca olduğunu düşünmeye başlar. Bir dizi ürkütücü tesadüf tehlikeli hale gelmeye ve sevdiği insanların hayatını tehdit etmeye başladığında, Cecilia çaresizce kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamaya çalışır. Ancak bu süreçte genç kadının akıl sağlığı tehlike altına girer.

1933 tarihli aynı adlı klasik filmin yeniden çevrimi olan yapım, yine H.G Wells'in romanından uyarlanıyor.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü Kaptan Pengu çizgi dizisinin sinema uyarlaması olan filmde, kaybolan arkadaşlarını ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu ve arkadaşlarının hikayesi konu ediliyor. Sera gazları ve küreseller ısınma buzulların erimesine neden olmaktadır. Kaptan Pengu da eriyen buzullar için elinden geleni yapmaya çalısır. Tam da bu sırada üzücü bir haber alır. En yakın arkadaşı Putuk, eriyen buzuldan düşmüştür ve uçsuz bucaksız denizde kaybolmuştur. Haberi alır almaz arkadaşını bulmak için yola koyulan Kaptan Pengu'ya bu süreçte Misket, Pelik ve Mandalina da yardım eder. Ekip, arkadaşları Putuk'u bulmak için zorlu bir maceranın içine atılır.

Geçerken Uğradım Cavit, toptan gıda işi ile uğraşan bir adamdır. Uzun zamandır tatil yapmayan Cavit, sonunda ailesine verdiği tatil sözünü yerine getirmeye karar verir. Aile, denize girme hayali ile İstanbul'dan Antalya'ya gider. Burada geçirdikleri tatilden sonra dönüş yolunda Türkiye'nin gezilmesi gereken yerlerine uğramaya karar veren aile, ilk molasını Afyon'da verir. Aile, burada Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil ile ailesinin evine misafir olur. Keyifli vakit geçiren aile, akşam olup yola çıkmaya karar verdiklerinde bunu bir türlü başaramazlar. Cavit ve ailesi, Afyon'dan ayrılıp İstanbul'a gitmeyi başarabilecek midir?

Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Peter Carey'nin 2000 tarihli aynı isimli kitabından uyarlanan Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Avustralya'da efsane haline gelen, dünyanın en ünlü kaçağı Ned Kelly'nin hayatının bilinmeyenlerinin anlatırken ülkenin yıkıcı geçmişine de yer veriyor. Kötü nam salmış, medeniyetten uzak yaşayan bir adam olan Harry Power tarafından yetiştirilen Ned Kelly, ailesine özellikle de annesine yapılan haksızlıkların ardından, ülkenin gördüğü en cesur isyanlardan birini planlamak için vahşi bir savaşçı grubu ile işbirliği yapar. Film işte bu çetenin hikayesini anlatıyor.

L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede L.O.L Sürpriz Bebekleri'nin beyaz perdede hayat bulmasının sağlayan filmde, sevilen oyuncak bebeklerden Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay'e odaklanılıyor.

Semur 2: Cinlerin Büyüsü Semur 2: Cinlerin Büyüsü, altın değerindeki şeyleri aramak için eski bir Rum köyüne giden bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. 25 yaşındaki Rum asıllı Alesia'nın hayatı, dedesinden gelen mektup ile altüst olur. Dedesi Greeg, mektupta bir Rum köyünde bulunan altın değerindeki şeylerden bahseder. Mektupta yazılanların peşine düşmeye karar veren Alesia, arkadaşlarıyla birlikte Yorgalar isimli eski bir Rum köyüne gider. Gençler, burada korkunç olaylarla karşı kaşıya kalır. Alesia, burada geçmişindeki korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Sonsuzluk Üzerine Sonsuzluk Üzerine, hayatın acı ve tatlı taraflarını gözler önüne seriyor. Roy Andersson'un Binbir Gece Masalları'nın anlatıcısı Şehrazad'ın öykü anlatımından ilham alarak çektiği filmde, kendilerini sırılsıklam yapan yağmurun altında kızını doğum günü partisine götüren bir babanın, inancını yitirmeye başlayan bir rahibin, aşkı hiç tatmamış bir adamın, bir kafenin dışında özgürce dans eden kızların hikayesini konu ediyor. Yönetmen Sonsuzluk Üzerine filmi ile insanların güzel olduğu kadar acımasız da olan hayatlarına bir yolculuk gerçekleştiriyor.

Jexi Jexi, telefonunu hayatındaki her şeyden daha çok seven bir adamın hikayesini konu ediyor. Zeki ve eğlenceli bir adam olan Phil'in büyük bir bağımlılık sorunu vardır. Genç adamın sabah yatağından kalktığı andan akşam başını yastığa koyduğu zamana kadar her anı telefonuna bağlı olarak geçmektedir. Aldığı yeni telefonda bulunan Jexi adındaki dijital asistan, başlarda Phil'in hayatıı kolaylaştırsa da zamanla durum değişir. Genç adam, iş yerinde terfi etmesini kolaylaştıran, hayalindeki kızı bulmasına yardımcı olan bu dijital asistandan oldukça memnundur. Ancak Phil'in hayatının daha iyi bir hal almasına yardımcı olan dijital asistan Jexi, Phil kendisine bağımlı hale geldiğinde yardımsever tavrından eser kalmaz ve adeta bir düşmana dönüşür.

