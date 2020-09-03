Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Vizyonda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

Mulan Kadınların yalnızca kocasını mutlu edip çocuk doğurmak için var olduğunun düşünüldüğü bir çağda Mulan, seçenekleri konusunda pek mutlu değildir. Çin İmparatoru, her bir ailenin bir erkeğinin, ülkeyi Kuzey istilacılarına karşı korumak için İmparatorluk Ordusunda görev yapması gerektiğine dair bir karar verdiğinde, onurlu bir savaşçının en büyük kızı olan Hua Mulan, hasta olan babasının sağlığı için korktuğundan, onun yerine erkek kılığına girerek savaşa katılıyor. Hua Jun isimli bir erkek olarak orduya katılan Mulan, her adımında içindeki güçten faydalanması ve gerçek potansiyelini benimsemesi gereken zorlu bir mücadeleye girişiyor. Savaştaki yetenekleriyle ön plana çıkan genç kadın, bu süreçte komutanına da aşık oluyor. Bu, onu onurlu bir savaşçıya dönüştürecek, minnettar bir ulusun ve gururlu bir babanın saygısını kazandıracak olan destansı bir yolculuk...

Pretoria'dan Kaçış Pretoria'dan Kaçış, 1970'li yıllarda gizli operasyonlarda çalışmaktan tutuklanan Güney Afrikalı Tim Jenkin ve Stephen Lee'nin hikayesini konu ediyor. Tim Jenkin ve Stephen Lee, apartheid karşıtı gizli operasyonlara karıştıkları için hapse atılan yirmi yaşlarında iki beyaz Güney Afrikalıdır. 12 yıl hapse mahkum edilen ikili, yüksek güvenlikli Pretoria Hapishanesi'ne gönderilir. Jenkin ve Lee burada kendileri gibi tutuklu olan arkadaşları Alex Moumbaris ile birlikte hapishaneden kaçmaya karar verir. Aylar süren hazırlığın ardından üç arkadaş, el yapımı tahta anahtarlar üreterek özgürlüklerine kavuşmaya çalışır.

Antebellum Antebellum, büyük bir gizemin içine hapsolan bir kadının yaşadıklarına odaklanıyor. Yazar olan Veronica, kariyerinde oldukça başarılıdır. Genç kadın, beklemediği bir anda kendisini korkunç bir gerçeklikte hapsolmuş olarak bulur. Paralel dünyada sıkışıp kalan Veronica bu durumun ardından geçmişi, bugünü ve geleceği sorgulamaya başlar. Onun hapsolduğu bu dünyadan kaçmasının tek yolu, yaşananların ardındaki gizemi çözebilmektir. Veronica, sınırlı zamana karşı yarışıp, içine düştüğü girdaptan kurtulmanın yolunu bulabilecek midir?

Penguenler Takımı Uzayda Penguen pilotlar Flip ve Zooey, daha önce hiçbir kuşun gitmediği bir yere yolculuk yapmakla görevlendirilir. Dost canlısı ve konuşkan bir uzay gemisi olan Slushy, artık keşif gezilerine başlamıştır. Penguenler, Kaptan Stella ile birlikte yeni galaksiler keşfedip, yeni canlılarla tanışmak için yola koyulur. Ancak yemek molası için uzay sandviçleri istasyonuna iniş yapan ekip, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Sandviçlerine bir şeyler karıştırılması sonucu midesi bozulan Penguen takımı, saldırıya uğradıklarını fark eder. Yolculuk sırasında başka sorunlarla karşılamak istemeyen Penguen takımı, peşlerine düşen düşmanlarının kim olduğunu bulabilecek midir?

Aether Belgesel, yakında hidroelektrik barajın suları altında kalacak topraklara yapılan yolculuğu konu ediyor. Doğadaki doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngünse bir bakış sunulan belgeselde Hasankeyf'in tarihine bir yolculuk yapılıyor. Yönetmen Ruken Tekeş, kadim topraklarda geçirdiği 21 günlük boyunca Hasankeyf'in ruhunu gözler önüne seriyor. Bu süreç zarfından yönetmen bölgenin özünü, hisler ve gözlemler aracılığıyla yakalamaya çalışıyor.

Sırlar Kitabı Sırlar Kitabı, çok satan bir romanın yeni serisinin çevirisini yapmakla görevlendirilen dokuz tercümanın yaşadıklarına odaklanıyor. Dokuz tercüman ile çok satan bir serinin hevesle beklenen son kitabının çevirisinin yapılması için bir anlaşma yapılır. Tercümanlar, işe başlamak için dışarısı ile tamasın mümkün olmadığı, lüks bir sığınağın içine yerleştirilir. Her şey gayet güzel bir şekilde ilerlerken, romanın ilk on sayfasının internette yayınlanması işlerin karışmasına neden olur. Çeviriyi yayınlayan dokuz tercümandan biridir ve yayıncı onun maskesini düşürmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Davetsiz Asi bir genç olan Ben, ebeveynlerinin ayrılmasının ardından yaz için babasının yanına yaşamaya gider. Burada Ben, disiplin kazanması için marinada çalışmaya gönderilir. Tatil kasabasındaki yaşamına alışmaya çalışan Ben'in hayatı, yeni taşınan komşularının evinde bir takım tuhaflıklar fark etmesiyle bambaşka bir hal alır. Komşuları ile ilgili anlam veremediği durumlara şahit olan Ben, araştırmaya yapmaya başlar. Ben, çok geçmeden korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalır. Komşularının çocukları avlayan binlerce yıllık kötü bir cadı olduğunu fark eden Ben, kendisi ve sevdiklerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

(İHA)

Türkiye, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 21:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vizyonda bu hafta - Son Dakika

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