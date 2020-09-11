Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girecek filmler şöyle.

Yeni Mutantlar

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie ve Roberto da Costa, psikiyatrik takip için izole bir hastanede tutulan dört genç mutanttır. Bu gençleri kendileri ve toplum için tehlikeli bulan Dr.Cecilia Reyes, onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğretmek için çalışır. Bu sırada aralarına Danielle Moonstar'ın katılmasıyla birlikte tuhaf olaylar meydana gelmeye başlar. Kendi iyilikleri için rehabilitasyon merkezinde tutulduklarını düşünen grup, çok geçmeden burasının düşündükleri gibi bir yer olmadığını keşfeder.

Hadi Gidelim

Hadi Gidelim, babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babaları ile son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü, onların babaları ile kavuşmalarını sağlayacaktır. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalıdır. Kendilerini zorlu bir mücadeleye sokan kardeşler, büyüye ulaşıp babalarını son bir kez görebilme imkanını bulabilecekler midir?

Uzun Zaman Önce

Uzun Zaman Önce, bir cinayet işleten iki kardeşin hayatına odaklanıyor. Genç bir adam olan Ahmet',n, yaşadığı kasabada kuaför dükkanı işleten karısı Sevgi ile sıradan bir hayatı vardır. Çiftin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dıolaşmaktadır. Ahmet, eşi ile arasındaki sorunun başka bir adamdan kaynaklandığını düşünmektedir. Karsının kendisini aldattığından şüphelenen Ahmet'in bu düşüncesi, kasabaya bir yabancının gelmesi ile iyice artar. Ahmet'in kardeşi olan Mehmet'in hayatı, bir gece yarısı köhne bir gaz istasyonunda bulunduğu sırada aldığı telefonla alt üst olur. Telefonun ucunda kardeşi Ahmet vardır ve kendisinden yardım istemektedir. Kardeşine yardım etmekten başka çaresi olmayan Mehmet, vakit kaybetmeden kardeşinin yanına gider. Bir araya gelen iki adam, kendilerini işledikleri cinayetin ortasında bulur.

Fırtınalı Soygun

Fırtınalı Soygun, fırtınalı bir gecede büyük bir soygun gerçeleştirmeye çalışan çeteyi durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir polisin hikayesini konu ediyor. Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

Silahlar Fora

Miles, eski kız arkadaşı Nova'ya hala aşık olan genç bir adamdır. Onun hayatı, Skizm adındaki bir çetenin düzenlediği internet sitesi sayesinde insanların birbirleri ile dövüşmesini sağlayan bir platforma yanlışlıkla katılmasıyla bambaşka bir hal alır. Kendisini bir anda tehlikeli bir dünyanın içinde bulan Miles, ellerine bağlanan tabancalar ile uyandığında durumun düşündüğünden de kötü olduğunu fark eder. İlk rakibinin Skizm'in yıldızı Nix olduğunu öğrenen genç adam, hayatta kalabilmek için korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Deney

Askeri bilim adamı olan Albay Vladimir, askeri bilim adamıdır. Gizli bir deney üzerinde çalışan Vladimir, Rus hükümetinden deney için gereken izinleri alamayınca çareyi Türkiye'ye gitmekte bulur. Sahte evrak hazırlayıp ekibi ile birlikte Türkiye'ye giden Vladimir, gizli bir mekanı hücre ve sağlık ekipmanları ile donatır. Uyku üzerine bir deney yapan Vladimir, bunun için uygun denek aramaya başlar. Kaldığı evin çevresinden insanları kaçırıp onları hücrelere koyan Vladimir, tüm hazırlıklarını bitirip 30 günlük uyku deneyini başlatır. 6 kişinin bulunduğu hücrede 30 gün boyunca deneklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şeyler bulunur. Hücrenin içi, deneklerin uyumalarını engellemek için ışık ve odaya kimyasal salmak için düzenekler döşenir. Deneyin on beşinci gününden itibaren deneklerde bir takım farklılıklar görülmeye başlar. Gün geçtikçe insanlıktan çıkan denekler, içlerinde gizli kalan karanlık tarafından ele geçirilir.

Karanlığın İçinden

Karanlığın İçinden, ailesinin ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Marcus, hayatı boyunca ailesinin aniden ortadan kaybolup, muhtemelen ölmüş olabileceği gerçeğinin etkisinden çıkamaz. Yaşanan trajedinin ardındaki gerçekleri öğrenmek isteyen Marcus, bunun için ormanda bulunan ebeveynlerine ait olan kulübeye gitmeye karar verir. Marcus burada korkunç deneyler, tehlikeli insanlar ve hayal edebileceğinden çok daha kötü durumlarla karşı karşıya kalır.