Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Vizyonda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 4 film vizyona girecek.

After Paramparça

Hardin tarafından hayal kırıklığına uğratılan Tessa, yine de ondan uzak kalmayı başaramaz. Hardin'i aklından çıkaramasa da onun yapacağı bir hatayı daha kabullenemeyeceği için kendini derslerine, işine vermeye çalışır. Bu sırada Tessa'nın çalışma arkadaşı Trevor, genç kadınla yakından ilgilenir ve Tessa bu ilgilen fazlasıyla memnundur. Tessa'yı kaybettiğini düşünen Hardin, kirli geçmişinden ve travmalarından ancak onun sayesinde kurtulabileceğine inanır ve Tessa'yı geri kazanmak için çabalar.

Scoob! Sevilen çizgi dizi Scooby Doo'nun beyaz perde uyarlamasında, Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğuna odaklanılıyor. Tanışmalarının ardından, dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy, çok geçmeden ünlü Mystery Inc.'i kurar. Birçok zorlu vakayı başarıyla çözen ekip, şimdi kariyerlerinin en zorlu gizemiyle karşı karşıyadır. Efsanevi hayalet köpek Cerberus'u dünyaya salacak bir komplonun haberini alan ekip, vakit kaybetmeden harekete geçer. Bu süreçte Scooby, gizli bir mirası olduğunu keşfeder.

Ajan Jade Black Ajan Jade Black, eski bir ajan uluslararası seks ticaretinin zengin ve güçlü satıcılarına karşı biyolojik bir silah kullanmadan önce onu yakalamaya çalışan, yetenekli genç bir kadın ajanın hikayesini konu ediyor. Jade Black, işinde oldukça başarılı olan bir ajandır. Kendi kuralları olan Jade, bu yüzden üstleri ile anlaşmazlık yaşasa da görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. Jede'in yeni görevi ise bir hayli zorludur. Genç kadından, eski bir ajan olan Elle'nin peşine düşmesi istenir. Elle, seks ticaretinin zengin ve güçlü satıcılarına karşı biyolojik bir silah kullanma hazırlığındadır. Jade'in eski ajanı amacına ulaşmadan önce yakalaması gerekir. Ancak bu iş hiç de kolay olmaz. Jade, Elle'yi yakalamak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Ben Böyle Şansın Hikmet ve Salim, hayatları pek de yolunda gitmeyen iki yakın arkadaştır. Uzun süre bir şirkette stajyer olarak çalışan Salim, sonunda beklediği terfi haberini alır ve yönetici olur. Ancak hayallerine kavuştuğunu düşündüğü gün şirket iflas eder ve büyük bir borcun altına girer. Hikmet ise gönlünü kaptırdığı Yağmur'a aşkını ilan etmek için uzun zamandır bekler. Tam beklediği fırsatı yakalayıp, Yağmur'un hayatını kurtaran Hikmet, bu sırada bir grup serseriden dayak yer. Yaşadıkları şanssızlıklardan bıkan iki arkadaş, hayatlarına son vermeye karar verir. Ancak bu kararlarını uygulamak da hiç kolay olmaz.

Radyoaktif Nobel ödüllü Marie Curie, daha gençken 1893'de kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır...

(İHA)

Vizyonda bu hafta

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:57 - Kaynak: İHA

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