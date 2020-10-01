Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girecek.

Apocalypse Now Final Cut

Francis Ford Coppola'nın efsanevi filmi Apocalypse Now, restore edilmiş hali ile beyaz perdede izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenin kurguladığı Final Cut versiyonu ile izleyici karşısına çıkacak olan film, Vietnam'da görev alan bir Amerikan askerine verilen görev sonrasında yaşananları konu ediyor. Yüzbaşı Benjamin Willard, zorlu bir görevle karşı karşıyadır. Willard'dan, Vietnam Savaşı sırasında ordu emirlerini görmezden gelip, kendisini tanrı ile eden özel tim albayını öldürmesi istenir. Willard, gizli görevi yerine getirmeye çalışırken kendisini zorlu durumlarla karşı karşıya bulur.

Troller Dünya Turu

Troller Dünya Turu, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için harekete geçen Poppy ve Branch'ın maceralarını konu ediyor. Poppy ve Branch, kendilerinin dünya üzerindeki altı ayrı troll kabilesinden birinin üyesi olduklarını öğrenirler. Her bir kabile funk, country, tekno, klasik müzik, pop ve rock gibi müzik türlerini temsil ediyordur. Hard-rock grubun üye olan Queen Barb babası King Trash'in yardımıyla, diğer tüm müzik türlerini yok etmek istiyordur. Böylece tüm dünyaya rock müzik hakim olacaktır. Dünyanın kaderi tehlikeli ellerdedir. Bu durum üzerine Poppy ve Branch, birkaç arkadaşlarını da yanlarına alarak Queen Barb'a karşı zorlu bir savaşa girişiri.

Bizim Semtin Çocukları

Birlikte büyüyen, iki yakın arkadaş olan Samet ve Yusuf, aynı gece kulübünde çalışır. Vale olarak çalışan Yusuf mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile birlikteyken, koruma görevlisi olan Samet de Dicle ile sevgilidir. Gençler, evlenme hayalleri kurarken mahallenin kabadayısı hırsız Cevat, Yusuf ve Samet'i tuzağa düşürme derdindedir. Valelik yapan Yusuf'a lüks arabaları çaldırmayı planlayan Cevat, Yusuf'un isteğini yerine getirmemesi üzerine olay çıkarır. Kavga sırasında yaralanan Samet hastaneye götürülür. Burada Samet'in beyin tomografisi başka bir hasta ile karışınca Yusuf en yakın arkadaşının kısa bir süre sonra ölecek olma ihtimali ile yüzleşmek zorunda kalır. Yusuf'un artık tek amacı, Samet'i ömrünün son günlerinde mutlu etmektir. Kulübe gelen Cevat'un lüks arabasını çalan Yusuf, Samet ve onun çılgın halası Nebahat ile birlikte yola koyulur.

Yarımada

Train to Busan filminde yaşananlardan dört yıl sonrasında geçen devam halkası Peninsula, zombilerle dolu bir dünyada sıkışıp kalan bir grup insanın yaşamına odaklanıyor. Zombilerin istilası sonrasında Kore Yarımadası harap haldedir. Buradan kurtulmayı başaran eski bir asker, istilanın merkezine geri dönmekle görevlendirilir. Yüklü miktardaki parayı istilanın merkezine götürmekle görevlendirilen asker, vakit kaybetmeden yola koyulur. Asker burada umulmadık bir şekilde enfekte olmadan hayatta kalmayı başaran insanlarla karşılaşır. Hayatta kalmak için zorlu bir mücadelenin içine giren insanlar, sıkışıp kaldıkları yerden kurtulmanın yolunu bulabilecek midir?

Dengesiz

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

Kulübe

Kulübe, ölümcül bir yaratıkla karşı karşıya kalan bir gencin yaşadıklarını konu ediyor. Liseye giden ve şartlı tahliye altında olan 17 yaşındaki Stan, dedesinin vesayeti altında onunla birlikte yaşar. Stan ile kasabanın zorba gençleri arasında bir gerilim vardır ve alkol bağımlısı olan dedesi bu durumla ilgilenmez. Kendi başının çaresine bakmaya, kendisine yeni bir düzen kurmaya çalışan Stan'ın hayatı, kulübelerinde ölümcül bir yaratığın yaşadığını öğrenmesiyle bambaşka bir hal alır. Yaratıkla önce tek başına savaşmaya çalışan Stan, daha sonra lisedeki zorbaların yaratığı öğrenmeleriyle beraber daha şeytani bir plan yapar.

(İHA)