Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Türkiye'deki sinema solanlarında yarın vizyona girecek filmler şöyle:

Straight'in Hikayesi

Alvin Straight oldukça sıradan, yaşı geçkin bir adamdır. Kızı ile küçük bir kasabada yaşamaktadır. Bu küçük ailenin pek parası yoktur ayrıca Alvin diyabetlidir. Yaşı nedeniyle araba kullanamaz, kendi başına yürüyemez haldedir. Ancak tüm bunların karşısında inatçılığıyla direnmektedir. Bir gün gelen bir telefonla on yıldır hiç konuşmadığı ağabeyinin kalp krizin geçirdiğini öğrenir. Bunun üzerine çim biçme makinasını alarak kilometrelerce sürecek bir yolculuğa çıkar.

Fil Adam

Fil Adam, gerçek bir hayat öyküsünü anlatıyor. 1880'ler Londra'sındayız. Şehrin sokaklarından süzülen kasvet ve karamsarlık, arka sokaklarda olup bitenleri belli eder nitelikte. Doktor Treves, isli sokaklarda gezindiği esnada gezici bir sirke rastlıyor. Önündeki kalabalıktan anlaşıldığı üzere içeride normal olmayan bir gösteri var... ve bu normal olmayan gösterinin kahramanı, doğuştan engelli olan John Merrick. Annesi Merrick'e hamileyken bir fil tarafından saldırıya uğradığı söylenir bu sirkte. Doktor Treves ise hızlı bir hamleyle tedavi altına almak ister bu fil görünümlü adamı ve istediği gibi de olur. Her haliyle ürkütücü olan fil adamın bu korkunç görünümünün altında, gönlünde yatanlar ise zamanla dökülmeye başlar.

Polaroid

Halka ile Son Durak serisinin atmosferini yaşatan Polaroid filmi lisede dışlanan Bird Fitcher'ı temel alıyor. Bird günün birinde eski bir fotoğraf makinesi bulur. Polaroid türü bu fotoğraf makinesi çok hoşuna gider. Ancak kısa bir süre sonra makinede bir şeylerin yanlış olduğunu anlar. Kimin fotoğrafını çekse, çektiği kişiler trajik ölümler yaşamaktadır. Genç kız ve arkadaşlarının hayatta kalabilmek için bir günden az zamanları vardır ve lanetli makinenin sırrını çözmek zorundalardır...

İkiz Tepeler: Ateşte Benimle Yürü

Bu film David Lynch ve Mark Frost'un kült TV dizisi İkiz Tepelerin hemen öncesinde geçen olayları anlatıyor. Yapımcıların değişiyle, Laura Palmer'ın son yedi gününü... İlk yarım saat, kırk beş dakikasında FBI ajanı Chet Desmond'un, garson kız Teresa Banks'ın ölümünü araştırması anlatılıyor. Sonrasında bir yıl sonraya gidiyoruz ve TV dizisinin ana eksenini oluşturacak olan Laura Palmer'ın ölmeden önceki son bir haftasına şahitlik ediyoruz.

Bina

Distopik bir Türkiye'de, Hükümet ülke genelinde evlere yeni televizyon antenleri kurmaya başlar. Amaç, ülke genelinde dolaşan bilgilerin takibini yapabilmektir. Çökmekte olan bir apartman kompleksinde, denetçilik görevini üstlenen Mehmet, yeni antenin kurulmasını denetlemek zorundadır. Ancak kurulum sırasında bir şeyler yanlış gider ve anten yayını apartman kompleksi sakinlerini tehdit etmeye başlar. Şimdi bina görevlisi Mehmet, sakinleri tehdit eden açıklanamaz iletimlerin arkasındaki şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalacaktır...

Tek başına

Genç bir kadın olan Jessica, kocasının kaybı ile büyük yıkıma uğrar. Kocasının yokluğuna alışmakta zorlanan Jessica, acısının üstesinden gelebilmek için şehirden kaçmaya karar verir. Kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Jessica, yeni taşındığı şehirde gizemli bir adam tarafından kaçırılır. Kendisini doğanın ortasında izole bir kulübede kilitli bulan Jessica, buradan kaçmanın yolunu arar. Ancak Jessica sadece kendisini kaçıran kişiden kaçmaya çalışmakla kalmaz aynı zamanada vahşi doğada hayatta kalmak için mücadele eder.

Geriye Kalanlar Cami, kocasından boşanmasının ardından kızı Aster ile kendisine yeni bir hayat kurar. Çocuk kitapları yazan Cami, genç kızının ergenlik sorunlarıyla mücadele etmeye çalışır. Bu sırada eski kocasının ani ölümü Cami ve kızının hayatının değişmesine neden olur. Eski kocasının kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından ikinci eşi Rachel ve kızı Cami'nin yanına taşınır. Bu beklenmedik olay sonrası Cami ve kızı Aster'i zor günler beklemektedir. Bu dörtlüyü birbirine bağlayan tek kişi artık hayatta değildir, ancak onların hayata tutunmaları ve birbirleriyle geçinmeleri gerekiyordur.