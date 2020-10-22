Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Bay Link: Kayıp Efsane

Bay Link çok özel bir adamdır. Bu 2,5 metre boyunda, 286 kiloluk adamın vücudu da tüylerle kaplıdır. Onu bu kadar farklı kılan şeyse genlerinde yatmaktadır. Bay Link, insanın yaşayan soyunun ilkel köklerinin son örneğidir. Komikliği ve tatllılığıyla dünyanın en sevimli efsanesi olmaya aday olan Bay Link'in soyu hızla tükenmiştir. Artık evrim ilerlemiştir ve insanlığın görünüşü Bay Link'inkinden farklıdır. Yalnız ve üzgün olan Bay Link artık çevresinde kimseyi bulamamaktadır. Kuzeybatı Pasifik'te yalnız yaşamaktan bıkan Bay Link, efsanevi Shangri-La vadisinde olduğu söylenen, uzun süredir kayıp olan akrabalarını bulmak için yolculuğa atılır. Bu yolculuk için de dünyanın en önemli mitolojik varlıklar dedektifi Sir Lionel Frost ve bölgenin bilinen tek haritasına sahip olan Adelina Fortnight ile işbirliği yapar. Bay Link'e eşlik eden kaşifler, yeni arkadaşlarına yardım etmek için dünyanın uzak yerlerine seyahat ederken, üçlü de birlikte hiç beklemedikleri maceralara atılacaklardır...

Dengesiz

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

El-Zebir

Tuğba, evlilik hazırlığında olan genç bir kadındır. Çocukken yaşadığı tuhaf olaylardan muzdarip olan Tuğba, yeniden aynı olayları yaşamaya başlar. Düğün zamanı yaklaştıkça yaşadığı olayların şiddeti gittikçe artar. Çünkü Zebir, Tuğba'yı ele geçirmiştir. Genç kadının nişanlısı Yaşar, yaşanan olayları çözmeye çalıştıkça kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Tuğba'nın ailesi, bir çözüm bulmak ümidiyle daha önceden yardım aldıkları Halim Hoca'ya yeniden gitmeye karar verir. Durumu anlamaya çalışan Halim Hoca, yaşananların geçmişte yapılan bir büyü ile ilgili olduğunu fark eder. Tuğba'nın yaşadıklarından kurtulabilmesinin tek yolu, genç kadına yapılan büyünün bozulmasıdır.

Son Kale: Hacıbey

18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen filmde, Hacıbey Kalesi'ne yapılan kuşatmaya odaklanılıyor. XVIII. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu ve Tuna Siçi, Rusya ile savaş içindedir. İki taraf da son kalan Hacıbey kalesini ele geçirmeye çalışır. Tuna Siçi, savaşın gidişatı için önemli bilgiler içeren bir mektup ile Andrey adlı Kozak'ı kale komutanı Ahmet Paşa'ya gönderir. Ahmet Paşa'nın Sultan üzerindeki etkisi düşünülerek, mektubun deniz yoluyla sultana iletileceği düşünülür. Ancak bu sırada Hacıbey'in ele geçirilerek, Ahmet Paşa zindana atılır. Bu saldırıdan tek kurtulan paşanın Ukraynalı bir kadından olan tek kızı Fatma olur. Paşa, kızının üzüm bağlarının olduğu gizli bir köye gönderilmesini ister. Yolculuk sıradan Rus askerlerinin saldırısına uğrayan Fatma, Andrey'in sayesinde kurtulur. Kendisine yardım ederken yaralanan Andrey'i üzüm bağına getiren Fatma, onun iyileşmesine yardımcı olur. İyileşmesinin ardından yola devam etmeyi planlayan Andrey, Fatma'nın Hacıbey'in ele geçirildiğini söylemesiyle planını değiştirir.

(İHA)