Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Vizyonda bu hafta

29.10.2020 11:52
Vizyonda bu hafta, System.String[]

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 3'ü yerli 5 yeni film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 3'ü yerli 5 yeni film vizyona girecek.

Hashtag

Hashtag, film çekimi için ıssız bir yere giden 6 sosyal medya fenomeninin başlarına gelenleri konu ediyor. Altı influencer, gizemli bir yönetmenden beklenmedik bir teklif alır. Yönetmen onlardan yeni çekeceği korku filminde rol almalarını ister. İnfluencerlar, türü yeniden tanımlayacak olan korku filminde oynamayı kabul edince vakit kaybetmeden çekimlerin gerçekleşeceği yere gider. Onların gittikeri yer, medeniyetten uzakta bulunun bir dağ evidir. Film çekimi için geldikleri bu yerde fenomenleri kötü bir sürpriz beklemektedir. İnfluencerlar kendilerini geçmiş günahlarının bedelini öderken bulur.

Y. Köyü Ye'cüc Me'cüc

Doğaüstü olayların yaşandığı bir köye giden 3 arkadaş, yaşanan olayları kayıt altına alır. Ancak kendilerine bir takım varlıkların musallat olmasından korkan arkadaşlar, kayıtları kimseye göstermemeye karar verir. İçlerinden Arif adındaki genç, yaşananların ardından konuşamamaya başlar. Geçen 2 yıl boyunca ailesi Arif'i onlarca doktora götürse de konuşamamasının nedeni anlaşılmaz ve bir çözüm bulunamaz. Olaylara şahit olan Batuhan, arkadaşına yardım etmek için bir forum sitesinde bazı kayıtları paylaşır. Kayıtları izleyen Poyraz adındaki bir gazeteci, Batuhan ile birlikte kayıtları bir bütün haline getirir. Aradan geçen 5 yılın ardından Batuhan kabus görmeye devam eder. Kendisini ve arkadaşlarını bu kabustan kurtarmak isteyen Batuhan, yeniden köye gitmeye karar verir. Poyraz'ı da köye gitmeye ikna eden Batuhan, bu sefer köye daha kalabalık gidebilmek için kayıtları izleyip anlatılanlara inanan ve inanmayan kişilerden bir ekip kurmak için sosyal medya üzerinden bir çekiliş düzenler. Batuhan ve ekibi, kendilerini bu kabustan kurtarmayı başarabilecek midir?

Kabus Evi

Harper aşırı sorunlu olan erkek arkadaşından yeni ayrılabilmiş genç bir kadındır. Cadılar Bayramı'ndan önceki hafta içinde kendi içindeki gücü bulan genç kadın sonunda ilişkisini sonlandırır ve hayatına devam etmek için adımlar atmaya başlar. Cadılar Bayramı için arkadaşlarıyla bir araya gelen Harper, eğlence olarak fazlasıyla perili olduğu ve ziyaretçilerinin en büyük korkularından beslendiği şeklinde tanıtılan bir perili ev oyununa katılır. Ancak bu perili evin içinde hiç beklemediği dehşetlerle karşılaşacaktır. Perili evde hayatta kalmaya çalışan arkadaş grubu Cadılar Bayramı'nda eğlenme amaçlı katıldıkları bu oyunda kimi kabusların gerçek olduğunu öğreneceklerdir...

Yakın Tehlike Yakın Tehlike, Vietnam askerine karşı ölüm kalım savaşı veren Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin hikayesini konu ediyor. Binbaşı Harry Smith liderliğindeki 108 genç ve deneyimsiz Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerden oluşan ekip, Güney Vietnam'ın Long Tan adlı bölgesinde 2500 Kuzey Vietnam askerine karşı hayatları için savaşır. Cephanesi tükenmek üzere olan askerler, gittikçe daha çok kayıp vermeye başlar. Belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan askerler, birbirlerinden güç alarak savaşı kazanmaya çalışır.

Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta

Sosyal Medya, Türkiye, Karar, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vizyonda bu hafta - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar         
11:27
Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında         
10:59
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü         
21:53
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 12:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vizyonda bu hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei