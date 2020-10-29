Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 3'ü yerli 5 yeni film vizyona girecek.

Hashtag

Hashtag, film çekimi için ıssız bir yere giden 6 sosyal medya fenomeninin başlarına gelenleri konu ediyor. Altı influencer, gizemli bir yönetmenden beklenmedik bir teklif alır. Yönetmen onlardan yeni çekeceği korku filminde rol almalarını ister. İnfluencerlar, türü yeniden tanımlayacak olan korku filminde oynamayı kabul edince vakit kaybetmeden çekimlerin gerçekleşeceği yere gider. Onların gittikeri yer, medeniyetten uzakta bulunun bir dağ evidir. Film çekimi için geldikleri bu yerde fenomenleri kötü bir sürpriz beklemektedir. İnfluencerlar kendilerini geçmiş günahlarının bedelini öderken bulur.

Y. Köyü Ye'cüc Me'cüc

Doğaüstü olayların yaşandığı bir köye giden 3 arkadaş, yaşanan olayları kayıt altına alır. Ancak kendilerine bir takım varlıkların musallat olmasından korkan arkadaşlar, kayıtları kimseye göstermemeye karar verir. İçlerinden Arif adındaki genç, yaşananların ardından konuşamamaya başlar. Geçen 2 yıl boyunca ailesi Arif'i onlarca doktora götürse de konuşamamasının nedeni anlaşılmaz ve bir çözüm bulunamaz. Olaylara şahit olan Batuhan, arkadaşına yardım etmek için bir forum sitesinde bazı kayıtları paylaşır. Kayıtları izleyen Poyraz adındaki bir gazeteci, Batuhan ile birlikte kayıtları bir bütün haline getirir. Aradan geçen 5 yılın ardından Batuhan kabus görmeye devam eder. Kendisini ve arkadaşlarını bu kabustan kurtarmak isteyen Batuhan, yeniden köye gitmeye karar verir. Poyraz'ı da köye gitmeye ikna eden Batuhan, bu sefer köye daha kalabalık gidebilmek için kayıtları izleyip anlatılanlara inanan ve inanmayan kişilerden bir ekip kurmak için sosyal medya üzerinden bir çekiliş düzenler. Batuhan ve ekibi, kendilerini bu kabustan kurtarmayı başarabilecek midir?

Kabus Evi

Harper aşırı sorunlu olan erkek arkadaşından yeni ayrılabilmiş genç bir kadındır. Cadılar Bayramı'ndan önceki hafta içinde kendi içindeki gücü bulan genç kadın sonunda ilişkisini sonlandırır ve hayatına devam etmek için adımlar atmaya başlar. Cadılar Bayramı için arkadaşlarıyla bir araya gelen Harper, eğlence olarak fazlasıyla perili olduğu ve ziyaretçilerinin en büyük korkularından beslendiği şeklinde tanıtılan bir perili ev oyununa katılır. Ancak bu perili evin içinde hiç beklemediği dehşetlerle karşılaşacaktır. Perili evde hayatta kalmaya çalışan arkadaş grubu Cadılar Bayramı'nda eğlenme amaçlı katıldıkları bu oyunda kimi kabusların gerçek olduğunu öğreneceklerdir...

Yakın Tehlike Yakın Tehlike, Vietnam askerine karşı ölüm kalım savaşı veren Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin hikayesini konu ediyor. Binbaşı Harry Smith liderliğindeki 108 genç ve deneyimsiz Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerden oluşan ekip, Güney Vietnam'ın Long Tan adlı bölgesinde 2500 Kuzey Vietnam askerine karşı hayatları için savaşır. Cephanesi tükenmek üzere olan askerler, gittikçe daha çok kayıp vermeye başlar. Belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan askerler, birbirlerinden güç alarak savaşı kazanmaya çalışır.