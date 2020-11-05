Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Vizyonda bu hafta

05.11.2020 09:42
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2's yerli 7 yeni film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2's yerli 7 yeni film vizyona girecek.

Derin Korku

Siobhán, deniz biyolojisi öğrencisi olan genç bir kadındır. Araştırma ekibi ile birlikte bir balıkçı teknesiyle Batı İrlanda denizinde araştırma gezisine çıkan Siobhán, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Yolculuk sırasında tekne bilinmeyen bir şeye çarpar. Neye çarptıklarını araştırmaya başlayan ekip, bu sırada gizemli bir parazitin suları enfekte ettiğini fark eder. Zamanla parazitin tekneye yayılması ile kendisini ölüm kalım savaşının içinde bulan Siobhán, parazitin yayılmasını durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

85 Yazı

85 Yazı, hayatını kurtaran kahramanıyla dost olan bir gencin hikayesini konu ediyor. 16 yaşında olan Alexis, büyümenin de beraberinde getirdiği sorunlarla baş etmeye çalışan bir gençtir. Ancak Normandiya sahilinde alabora meydana geldiğinde ölümle burun buruna gelir. Onun hayatını kurtarıp bambaşka bir hal almasını sağlayan ise 18 yaşındaki David olur. Alexis, David'in kahramanca davranarak hayatını kurtarmasıyla hayallerindeki arkadaş ile de tanışmış olur. Ancak Alexis için bu rüya bir yazdan daha uzun sürebilecek midir?

Yabancı

Yabancı, etnik kökeninden dolayı zorbalığa uğrayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki bir ilaç mühendisi olan Kosova doğumlu Xhafer, etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa ve zorbalığa uğrar. Büyük bir kimlik krizine giren Xhafer, bu süreçte kendisine söylenen her sözü, yaşanan her olayı sorgulamaya başlar. Meslektaşları gerçekten ondan hoşlanıyor mu yoksa nefret mi ediyorlar? Kafasında oluşan sorulara cevap arayan Xhafer, yaşananların aklının kendisine yaptığı bir oyun mu yoksa gerçekte var olan şeyler mi olduğunu anlamaya çalışır.

Son Şaka

Genç bir adam olan Serdar, yaptığı şakalarla ünlenen başarılı bir radyocudur. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayşen'e evlilik teklifi etmeye karar veren Serdar, bunun unutulmaz olmasını arzu eder. Bu yüzden de evlilik teklifi ederken akıl oyunlarıyla dolu bir şaka yapmaya karar verir. Ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır. Şaka yüzünden sinirleri bozulan Ayşen, evlilik teklifini kabul etmez. Serdar'a kızan Ayşen'in onu affedebilmesi için birlikte tatile çıkmaları şart olur. Ortak arkadaşları Yusuf'un da aralarına dahil olmasıyla yola koyulan Ayşen ve Serdar, bu süreçte kendilerini karmaşık durumların içinde bulur.

Aşk Seni Bulur

Aşk Seni Bulur, aşık olduğu kız ile arasında bir bağ kurmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Esnaf Haydar'ın oğlu olan Kerem, fizik mühendisidir. Çapkın bir genç olan Kerem işsiz olduğu için kız arkadaşlarının parasını yiyerek zamanını geçirir. Bir gün yaşanan tesadüfler sonucu Melek adında mahalleye yeni taşınan genç bir kadınla tanışan Kerem, onu görür görmez hayatının aşkının bulduğunu anlar. Bu durum üzerine mahalle esnafı, Kerem'in Melek ile iletişim kurması için türlü planlar yapar. Ancak genç kadının iş ve aşk hayatında şansı pek yoktur. Kerem, gönlünü kaptırdığı kızın kalbini kazanmayı başarabilecek midir?

Gitmesine İzin Ver

Gitmesine İzin Ver, oğullarını kaybetmelerinin ardından torunlarını ailelerine katmaya çalışan bir çiftin yaşamına odaklanıyor. Emekli şerif George Blackledge ve eşi Margaret, oğullarını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Artık onların hayattaki tek amacı, torunlarını bulup ailelerine dahil edebilmektir. Çift, tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmak için Montana'daki çiftliklerinden ayrılarak Dakota'ya gider. Blanche Weboy tarafından yönetilen ailenin yanına geldiklerinde George ve Margaret, onların çocuğu bırakmayacaklarını anlar. Aileleri uğruna savaşmak zorunda kalan George ve Margaret, torunlarını yanlarına almayı başarabilecek midir?

Dürüst Hırsız

Dürüst Hırsız, aşık olduktan sonra teslim olmaya karar veren bir banka soyguncusunun hikayesini konu ediyor. Ünlü bir hırsız olan Tom, ganimetlerini sakladığı depoda çalışan Annie'ye aşık olur. Annie'ye karşı hissettiği duygular, onun hayatının değişmesine neden olur. Annie, Tom'u geçmişindeki hataları artık arkasında bırakması ve kendisine yeni bir dünya kurması konusunda teşvik eder. Yalanlar üzerine bir ilişki kurmak istemeyen Tom, Annie'nin de desteğiyle FBI'a teslim olmaya karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI'ı aradığında, ajan Baker ve ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom'un anlattıklarını ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan olan Nivens ve Hall'u gönderir. Tom'un söylediklerinin gerçek olduğunu anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar.

(İHA)

Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta

Türkiye, Şaka, Film, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vizyonda bu hafta - Son Dakika


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