Vizyonda bu hafta - Son Dakika

Son Şaka

Genç bir adam olan Serdar, yaptığı şakalarla ünlenen başarılı bir radyocudur. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayşen'e evlilik teklifi etmeye karar veren Serdar, bunun unutulmaz olmasını arzu eder. Bu yüzden de evlilik teklifi ederken akıl oyunlarıyla dolu bir şaka yapmaya karar verir. Ancak beklenmedik bir durumla karşılaşır. Şaka yüzünden sinirleri bozulan Ayşen, evlilik teklifini kabul etmez. Serdar'a kızan Ayşen'in onu affedebilmesi için birlikte tatile çıkmaları şart olur. Ortak arkadaşları Yusuf'un da aralarına dahil olmasıyla yola koyulan Ayşen ve Serdar, bu süreçte kendilerini karmaşık durumların içinde bulur.

Dürüst Hırsız

Dürüst Hırsız, aşık olduktan sonra teslim olmaya karar veren bir banka soyguncusunun hikayesini konu ediyor. Ünlü bir hırsız olan Tom, ganimetlerini sakladığı depoda çalışan Annie'ye aşık olur. Annie'ye karşı hissettiği duygular, onun hayatının değişmesine neden olur. Annie, Tom'u geçmişindeki hataları artık arkasında bırakması ve kendisine yeni bir dünya kurması konusunda teşvik eder. Yalanlar üzerine bir ilişki kurmak istemeyen Tom, Annie'nin de desteğiyle FBI'a teslim olmaya karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI'ı aradığında, ajan Baker ve ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom'un anlattıklarını ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan olan Nivens ve Hall'u gönderir. Tom'un söylediklerinin gerçek olduğunu anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar.

Gitmesine İzin Ver

Gitmesine İzin Ver, oğullarını kaybetmelerinin ardından torunlarını ailelerine katmaya çalışan bir çiftin yaşamına odaklanıyor. Emekli şerif George Blackledge ve eşi Margaret, oğullarını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Artık onların hayattaki tek amacı, torunlarını bulup ailelerine dahil edebilmektir. Çift, tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmak için Montana'daki çiftliklerinden ayrılarak Dakota'ya gider. Blanche Weboy tarafından yönetilen ailenin yanına geldiklerinde George ve Margaret, onların çocuğu bırakmayacaklarını anlar. Aileleri uğruna savaşmak zorunda kalan George ve Margaret, torunlarını yanlarına almayı başarabilecek midir?

Derin Korku

Siobhán, deniz biyolojisi öğrencisi olan genç bir kadındır. Araştırma ekibi ile birlikte bir balıkçı teknesiyle Batı İrlanda denizinde araştırma gezisine çıkan Siobhán, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Yolculuk sırasında tekne bilinmeyen bir şeye çarpar. Neye çarptıklarını araştırmaya başlayan ekip, bu sırada gizemli bir parazitin suları enfekte ettiğini fark eder. Zamanla parazitin tekneye yayılması ile kendisini ölüm kalım savaşının içinde bulan Siobhán, parazitin yayılmasını durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

(İHA)