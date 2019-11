VİZYONER'19 ZİRVESİ'NİN BU YILKİ TEMASI;

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından gerçekleştirilecek Vizyoner'19 zirvesi 27 Kasım'da başlıyor. Zirvenin bu yılki teması "Dijital Gelecek".

MÜSİAD vizyoner'19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken ve İcra Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, zirvenin içeriği ile ilgili bilgiler verildi. Bu yılki teması "Dijital Gelecek" olan üçüncüsü gerçekleştirilecek zirvede, ilham verici konuşmacılar ve panelistler katılımcılar ile bir araya gelecek. Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik gelişmeler ve teknolojinin iş ve sosyal hayatımızda gerçekleştirdiği dönüşümler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Zirvede, Geopolitical Futures'un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn da konuşmacı olarak yerini alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vererek, girişimcilerle bir araya gelecek.

"TEKNOLOJİ TEMELLİ ZİRVELERİN EN BÜYÜĞÜ VE EN İYİSİ"

MÜSİAD vizyoner'19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, "Bu sene çok daha dolu bir Vizyoner programı hazırladık. Vizyoner'19'un ana teması 'Dijital Gelecek' Hem dünyadan, neredeyse bütün dünyanın tanıdığı hem ülkemizden hem de yurtdışından ülkemizi başarı ile temsil eden iş dünyasından birçok önemli ismi Vizyoner'19'da inşallah katılımcılarımızla buluşturacağız. Programımız 27 Kasım Çarşamba günü, sabahtan akşama kadar sürecek. İstiyoruz ki, İş dünyamız, ilgililerimiz programa bir tam günlerini ayırsınlar. ve yine inanıyoruz ki, teknoloji temelli zirvelerin en büyüğü ve en iyisi Vizyoner'19 ile gerçekleşecek" dedi.

"İŞLERİNİZİ İNTERNETE TAŞIYIN"

Dijitalleşme çağının pek çok mesleği dönüşüme uğrattığını vurgulayan Özeken, şöyle devam etti:

"Neden 'dijital gelecek' olarak belirledik ana temamızı? Türkiye biliyorsunuz birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini ıskalamış bir ülke olarak yorumlandı hep. Şimdi dördüncü devrimin başındayız. Artık her şeyin otomasyon ile, robotlar ile yapıldığı bir çağa giriyoruz. ve bu dijitalleşme süreci yakın gelecekte pek çok mesleği, çok ciddi bir şekilde dönüşümlere uğratacak. Belki bazı meslekler silinecekler. Ülkemizde de 3,5 milyon civarında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) var. biz bu programı yaparak bütün hem büyük ölçekli hem de KOBİ'leri hedef alıyoruz ve diyoruz ki, gelin işlerinizde dijitalleşme iştahınızı artırın, işlerinizi internete taşıyın. Üretim süreçlerinde, satış ve pazarlamada inovasyon kültürünü benimseyin. İnşallah doğru stratejiler ve yerinde hamleler ile bu defa geriden takip eden değil, liderlik eden, yol açan ülke rolüne talibiz. Bunun için gerekli güç, azim ve inanç biz de fazlasıyla var. dünyanın gıpta ettiği, dinamik bir nüfusumuz ve iş yapabilme becerimiz herkesin malumu. Çok çalışarak ve bu dönüşümün gereklerini doğru okuyarak, doğru hamleler yaparak bu çağı yakalayacağız hatta öncü rol oynayacağız. MÜSİAD olarak bu süreçte çok aktif rol oynayacağız."

KAPSAYICI, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÖLÇÜLEBİLİR

Vizyoner'19 zirvesinin programı ile ilgili bilgiler veren İcra Kurulu Üyesi Murat Günenç de şöyle konuştu:

"Katılımcı ve kayıt profili, iş dünyası profesyonelleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri ve akademisyenler şeklinde oluyor. ve burada her zaman ülkemizin de geleceğinin önemli unsuru olan gençler de, üniversite öğrencileri ciddi bir kitleyi temsil ediyor. Vizyoner'19'u tasarlarken ayrıştırmak istedik. 1 günlük bir zirve, çok yoğun bir program. Herkes buraya emek verecek, zamanını verecek. Farklılık yaratırken bu etkinlikte olmazsa olmaz birtakım konularımız vardı. Bunlardan en önemlisi, kapsayıcı olması. Her konu, her konuşmacı, üzerine gidilen her bahsin içerideki insanlar için kapsayıcı olmasını istedik. Ona göre tasarladık. Sürdürülebilir olmasını istedik, dinleyicilerin sadece o gün etkilendiği ve daha sonar unuttuğu bir program olmasın istedik. Ölçülebilir olmasını istedik. MÜSİAD Türkiye'nin en önemli iş insanları STK'sı. Harekete geçtiği zaman çok önemli etkiler yaratabilecek bir STK. Zirvenin tasarımını da bu minvalde yaptık ve sadece geleceği değil bugünü de konuşmak istedik."

ZİRVEDE 5 ANA KONUDA PANELLER DÜZENLENECEK

Zirvede gerçekleşecek panellerin 5 başlık altında belirlendiğini ifade eden Günenç, "Uzunca bir süredir ülkemizin gündeminde olan 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve 'Dijital Türkiye' son birkaç aydır daha da artarak gündemimizde. Biz burada bütün katılımcıların, bu konu üzerine daha çok bilgilenmesi ve fark etmesi amacını gütmekteyiz. Bunun hemen ardından odaklandığımız konular işletmelerin, ticaret yapanların, üretim yapanların, farklı sektörlerde çalışanların ticaretin yeni dijital ekosisteminin konuşulduğu bir panel ile devam edecek. Ekonominin ve Paranın konuşulduğu bir panelimiz olacak. Diğer iki panelimizin başlığı aslında bizler hakkında. Gelecek Dijital ama insan ve insan topluluklarının değerleri hala çok önemli. Nasıl şehirlerde yaşayacağımızı, nasıl enerjiler kullanacağımızı, doğal kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı çok önemli duayen ve şirket sahiplerinden yine vizyoner sahnesinde dinliyor olacağız. İnsan odaklı olan bir STK'nın günü bitirirken vermek istediği en önemli mesajlardan bir tanesi, Dijitalleşen gelecekte, insanın ve değerlenin hala çok önemli olduğunu vurgulayarak günü bitiriyor olacağız. Bu da 'Dijital Gelecekte Değerlerimiz' paneli ile gerçekleşecek." dedi.

VİZYONER EXCHANCE

MÜSİAD'ın kendi bünyesinde ilk defa başlattığı Start-up projesi Vizyoner Exchannge ile ilgili olarak ise Günenç, "Bunun adına bir alt marka olarak Vizyoner Exchange, dedik. Vizyoner Exchange, yatırımcı ile bilgi sahbini, yatırımcı ile girişimciyi bir arada buluşturacak. Ülkemizde çok ciddi bir sermaye birikimi olan yatırımcı potansiyelimiz var. o gün onlar orada olacaklar. Yine ülkemizde çok ciddi bir girişimci potansiyeli var. onlar da orada olacaklar. İnşallah bu etkinliğinin ölçülebilir noktalarından birisi de o gün oradan çıkacak yatırım görüşmeleri olacak" diye konuştu.

