"Vizyoner lider eğitimi" sona erdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve Ekim ayı boyunca devam edecek olan 'Vizyoner Lider Eğitimi' programı sona erdi.



MÜSİAD Malatya Şubesi salonunda düzenlenen eğitimin programın kapanış konuşması yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Toplamda 30 saat olan eğitim programımızı bu gün tamamlamış olacağız. 2-3 Ekim tarihlerinde 'Finansal Yönetim' başlıklı sunumuyla, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Oktay Taş, 9-10 Ekim tarihlerinde ise 'Stratejik Yönetim ve Organizasyonel Davranış' başlıklı sunumlarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi hocalarından Doç. Dr. Mehmet Erçek hocamız eğitim programlarını gerçekleştirmişlerdi. Bu gün ise yine İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi hocalarından Dr. Çiçek Ersoy 'Sözleşme ve Rekabet Hukuku' başlıklarında sunumlarını gerçekleştireceklerdir. Toplamda 6 saati bulacak olan bu eğitim çalışmasında, sözleşme, sözleşmede uyan anlaşmalar, dikey anlaşmalar, bayilik ve satıcılık sözleşmeleri, birleşmeler, devirler gibi başlıklarda sunumlarını detaylı olarak yapacaklardır. Şimdiden programımızın verimli ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



FKA Genel Sekreter vekili Abdulvahap ise bu tür programların iş insanlarının önünü açtığını belirterek, "Fırat Kalkınma Ajansı teknik desteği kapsamında bugün Müstakil İşadamları Derneği Malatya şubesi ile birlikte iş insanlarımızın küresel rekabette daha iyi yer alabilmeleri için bu tür eğitimler düzenliyoruz. Malatya MÜSİAD şubesi gerçekten, tebrik ediyorum kendileri böyle bir programı düşündüler ve planladılar bize başvurdular bizlerde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik ve bu eğitimi ekim ayında beri devam ettiriyoruz. Bugün de son günü bugüne kadar çok değerli hocalarımız sunum yaptı bu eğitimler gerek farkındalık düzeyinde iyi oluyor gerekse bilgi düzeyinde iyi oluyor" diye konuştu. - MALATYA