VJ Bülent, Bülent Ersoy'dan LGBT için destek istedi - Son Dakika

VJ Bülent, Bülent Ersoy'dan LGBT için destek istedi

28.02.2021 15:39
VJ Bülent, Bülent Ersoy'dan LGBT için destek istedi, System.String[]

VJ Bülent Çarıkçı, Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy'dan LGBT bireyleri için destek istedi

VJ Bülent sosyal medya hesabından Diva Bülent Ersoy'a seslenerek LGBT bireyleri için destek istedi. Ünlü VJ, Instagram hesabından Bülent Ersoy'un yorumunun altına; "Sayın Bülent Ersoy, Sayın Cumhurbaşkanıyla bu kadar samimisiniz, lütfen lgbt için gücünüzü, nüfusunuzu kullanın... Özellikle de transcinayetleri için el verin... Hande Kader'i özellikle unutmayın" notunu düştü.

Bülent Ersoy, Medya, LGBT, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin VJ Bülent, Bülent Ersoy'dan LGBT için destek istedi - Son Dakika Magazin


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