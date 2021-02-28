VJ Bülent, Bülent Ersoy'dan LGBT için destek istedi

VJ Bülent sosyal medya hesabından Diva Bülent Ersoy'a seslenerek LGBT bireyleri için destek istedi. Ünlü VJ, Instagram hesabından Bülent Ersoy'un yorumunun altına; "Sayın Bülent Ersoy, Sayın Cumhurbaşkanıyla bu kadar samimisiniz, lütfen lgbt için gücünüzü, nüfusunuzu kullanın... Özellikle de transcinayetleri için el verin... Hande Kader'i özellikle unutmayın" notunu düştü.



