VJ Bülent, Bülent Ersoy'dan LGBT için destek istedi
28.02.2021 15:39
VJ Bülent Çarıkçı, Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy'dan LGBT bireyleri için destek istedi
VJ Bülent sosyal medya hesabından Diva Bülent Ersoy'a seslenerek LGBT bireyleri için destek istedi. Ünlü VJ, Instagram hesabından Bülent Ersoy'un yorumunun altına; "Sayın Bülent Ersoy, Sayın Cumhurbaşkanıyla bu kadar samimisiniz, lütfen lgbt için gücünüzü, nüfusunuzu kullanın... Özellikle de transcinayetleri için el verin... Hande Kader'i özellikle unutmayın" notunu düştü.
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