Son Dakika Haberleri: Vkv Amerikan Hastanesi İkinci Kez

Vkv Amerikan Hastanesi İkinci Kez

1 saat önce

"The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" 50'yi aşkın kategori arasında sağlık kurumu sektöründe ikinci kez lider marka seçildi.

Vkv Amerikan Hastanesi İkinci Kez, System.String[]

VKV Amerikan Hastanesi, Marketing Türkiye dergisinin Akademetre işbirliğiyle bu yıl 5.sini gerçekleştirdiği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde, sağlık kurumları sıralamasında ilk sırada yer aldı. İtibarını en çok artıran markaların ve paydaşlarının ödüllendirildiği programda, VKV Amerikan Hastanesi 50'yi aşkın kategori arasında sağlık kurumu sektöründe ikinci kez lider oldu.

"The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri", toplam 12 ilde, 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 50'yi aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran marka­ları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendiriyor. "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçü­mü" araştırmasını baz alarak düzenlenen programda, VKV Amerikan Hastanesi kategorisinde birinci oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:04 Kaynak: Bültenler

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