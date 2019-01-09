Vkv Amerikan Hastanesi İkinci Kez
1 saat önce
"The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" 50'yi aşkın kategori arasında sağlık kurumu sektöründe ikinci kez lider marka seçildi.
VKV Amerikan Hastanesi, Marketing Türkiye dergisinin Akademetre işbirliğiyle bu yıl 5.sini gerçekleştirdiği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde, sağlık kurumları sıralamasında ilk sırada yer aldı. İtibarını en çok artıran markaların ve paydaşlarının ödüllendirildiği programda, VKV Amerikan Hastanesi 50'yi aşkın kategori arasında sağlık kurumu sektöründe ikinci kez lider oldu.
"The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri", toplam 12 ilde, 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 50'yi aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendiriyor. "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasını baz alarak düzenlenen programda, VKV Amerikan Hastanesi kategorisinde birinci oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:04 Kaynak: Bültenler
AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu
Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi
Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız
Son Dakika! Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı