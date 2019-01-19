Son Dakika Haberleri: Vladimir Putin Buz Gibi Suya Girdi

Vladimir Putin Buz Gibi Suya Girdi

28 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Kilisesi'nin Epifani Bayramı'nın bir geleneği için, hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu sırada buz gibi suya girdi.

Vladimir Putin Buz Gibi Suya Girdi, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Kilisesi'nin Epifani Bayramı'nın bir geleneği için, hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu sırada buz gibi suya girdi.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin kutladığı ve Epifani Bayramı olarak bilinen etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inle birlikte binlerce kişi katıldı. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisinin paylaştığı bilgilere göre Putin, eksi 9 derecelik havada, üzeri buz tutmuş gölde suya girdi. Putin'in gölün üzerindeki buzun kesilerek açılan havuza girdiğini açıklayan Kremlin Sarayı, "Evet, Putin ayine katıldı" paylaşımını yaptı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:03 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu

Erdoğan'ın Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den Yorum: Memnun Edici Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:31:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vladimir Putin Buz Gibi Suya Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]