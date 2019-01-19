Vladimir Putin Buz Gibi Suya Girdi
28 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Kilisesi'nin Epifani Bayramı'nın bir geleneği için, hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu sırada buz gibi suya girdi.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Ortodoks Kilisesi'nin Epifani Bayramı'nın bir geleneği için, hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu sırada buz gibi suya girdi.
Rus Ortodoks Kilisesi'nin kutladığı ve Epifani Bayramı olarak bilinen etkinliğine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inle birlikte binlerce kişi katıldı. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı basın servisinin paylaştığı bilgilere göre Putin, eksi 9 derecelik havada, üzeri buz tutmuş gölde suya girdi. Putin'in gölün üzerindeki buzun kesilerek açılan havuza girdiğini açıklayan Kremlin Sarayı, "Evet, Putin ayine katıldı" paylaşımını yaptı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:03 Kaynak: İHA
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