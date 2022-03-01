Vladimir Zelenskiy: "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur" - Son Dakika
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Vladimir Zelenskiy: "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur"

01.03.2022 09:07
Vladimir Zelenskiy: "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur"

Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar.

Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Ukraynalılara ve dünya kamuoyuna seslenmeye devam ediyor. Zelenskiy sosyal medya hesabından son yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, kentte askeri üsler olmamasına rağmen Rusya'nın saldırılar düzenlediğini ve bu saldırının kasten sivilleri hedef alındığını belirtti. Zelenskiy, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Huzurlu bir kent, huzurlu yerleşim alanları ve askeri tesisler yok. Birçok şahit, bunun sadece bir yaylım ateş olmadığını, bu saldırının insanların kasten hedef alındığını kanıtlıyor. Rusya nereye saldırdığını biliyor" ifadelerini kullandı.

"FÜZELER, BOMBALAR VE TOPLARLA DONANMIŞ KÖTÜLÜK DERHAL DURDURULMALIDIR"

Rusya'nın savaş suçu işlediğine ve yargılanması gerektiğine dikkat çeken Zelenskiy, "Bu suçun mutlaka uluslararası mahkemesi olacaktır. Bu tüm sözleşmelerin ihmalidir. İşte Ukrayna! Burası Avrupa! Yıl 2022! Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış kötülük derhal durdurulmalıdır. Ekonomik olarak yok edilmelidir. İnsanlığın kendini savunabildiğini göstermelidir. Harkov'a yönelik bombardımanın ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölgeyi düşünmenin zamanı geldi. Rusya 5 günde 56 roket saldırısı düzenledi, 113 seyir füzesi gönderdi. Ne yapılması gerektiğini bugün ortaklarımla konuştum" dedi.

"SİVİLLERE KARŞI SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN BİR DEVLET BMKG ÜYESİ OLAMAZ"

Rusya'nın sivillere karşı savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) olmaması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz. Dünyadaki tüm limanlar, havaalanları ve tüm kanallar kapatılmalıdır. Böyle bir devlet, enerji ihracatı için yüz milyarlarca dolar almamalıdır. Şuan Rus mallarını satın almak, insanları öldürmenin bedelini ödemek demektir" ifadelerini kaydetti.

"MÜZAKERE SÜRECİ İLE BOMBARDIMAN EŞ ZAMANLI SÜRDÜ"

Konuşmasında, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerden bir sonuç çıkmadığını hatırlatan Zelenskiy, "Bugün, Rus tarafının inisiyatifiyle, Ukrayna ile Rusya arasındaki ilk tur müzakereler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler, topraklarımızın, şehirlerimizin bombalanması ve bombardımanının arka planında gerçekleşti. Müzakere süreci ile bombardıman eş zamanlı sürdü. Rusya'nın basit bir yöntemle üzerimizde baskı kurmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu tür taktikleri kabul etmiyoruz. Adil müzakereler ancak diğer taraf roketlerle saldırmadığında olur. Şu ana kadar almak istediğimiz sonucu alamadık" ifadelerini kullandı. Toplantıda kendilerinin çeşitli öneriler sunduğunu belirten Zelenskiy, "Rusya pozisyonunu açıkladı. Bazı sinyaller aldık. Heyet Kiev'e döndüğünde, duyduklarımızı analiz edeceğiz ve ardından ikinci tur görüşmelere nasıl geçeceğimize karar vereceğiz" diye konuştu.

"BUGÜN UKRAYNA'NIN AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK BAŞVURUSUNU İMZALADIM"

AB'ye başvuru talebi yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Bugün Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusunu imzaladım. Avrupa'da herkesle birlikte olma hakkımızı kazandık. Başvuru zaten Brüksel'e teslim edildi ve resmi olarak başvuru alındı. 30 yıldır bunu bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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