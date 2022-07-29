Fotoğraf: Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı

VLADİVOSTOK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 7. Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları açılış töreninde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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