Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı - Son Dakika
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Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı

29.07.2022 22:01
Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı

VLADİVOSTOK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 7. Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları açılış töreninde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)

VLADİVOSTOK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 7. Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları açılış töreninde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Vladivostok, Rusya, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı - Son Dakika

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