Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6 Kişi Yanardağa Tırmanırken Öldü - Son Dakika
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6 Kişi Yanardağa Tırmanırken Öldü

04.09.2022 12:23
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6 Kişi Yanardağa Tırmanırken Öldü

VLADİVOSTOK, 4 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'na tırmanış sırasında Cumartesi günü meydana gelen bir kazada 6 kişi öldü.

VLADİVOSTOK, 4 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'na tırmanış sırasında Cumartesi günü meydana gelen bir kazada 6 kişi öldü. TASS Haber Ajansı'nın haberine göre 10 Rus turist ve 2 rehberden oluşan bir grup Salı günü yürüyüşe başladı. Cumartesi günü gruptan 3 kişi 3.300 metre yüksekliğindeki kampta kalırken diğer 9 kişi tırmanışa başladı. Dağa tırmanan 6 kişinin ölümüne neden olan kaza yaklaşık 4.150 metrede meydana geldi. Helikopterle olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri diğer dağcıları kurtarmaya çalışıyor. Haberde kazaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi. Kamçatka Yarımadası bir dizi aktif ve uyuyan yanardağı, kaplıcaları ve zengin bir vahşi yaşama ev sahipliği yapmasıyla ünlü. Yaklaşık 4.750 metre yükseklikteki Klyuchevskaya Sopka, Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı.

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Kaynak: Xinhua

Kamçatka, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6 Kişi Yanardağa Tırmanırken Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6 Kişi Yanardağa Tırmanırken Öldü - Son Dakika
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