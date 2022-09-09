Çin ve Rusya, Doğu Ekonomik Forumu'nda İş Fırsatlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Çin ve Rusya, Doğu Ekonomik Forumu'nda İş Fırsatlarını Değerlendirdi

09.09.2022 00:42
Çin ve Rusya, Doğu Ekonomik Forumu'nda İş Fırsatlarını Değerlendirdi

VLADIVOSTOK, 8 Eylül (Xinhua) -- Rusya ve Çin'den temsilciler, Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirilen forumda ikili ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı.

VLADIVOSTOK, 8 Eylül (Xinhua) -- Rusya ve Çin'den temsilciler, Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirilen forumda ikili ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı. "Yeni Dönemde Rusya-Çin İşbirliği" başlıklı forum, Perşembe günü sona eren 7. Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Çarşamba günü gerçekleştirildi. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, video aracılığıyla yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin dayanıklı olduğunu söyledi. Çin, üst üste 12 yıldır Rusya'nın en büyük ticari partneri. Rusya'nın Çin'deki ticari temsilcisi Alexey Dakhnovsky de Rusya ve Çin'in e-ticaret platformlarında, taşımacılık ve lojistikte işbirliğini güçlendirmesi ve bankalar arasında sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırması gerektiği yorumunda bulundu. Rusya'nın Uzak Doğu'daki bölgelerinin Çin'in eyaletleriyle ekonomik alışverişi artırması gerektiğini kaydeden Rusy a Federasyonu Devlet Duması Uzak Doğu ve Kuzey Kutup Bölgesinin Kalkınması Komitesi Başkanı Nikolay Kharitonovda bu bölgelerin e-ticaretin kalkınmasını desteklerken Çinli tüketicilerin ilgileneceği yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine odaklanması gerektiğini ifade etti.

Çin ve Rusya, Doğu Ekonomik Forumu'nda İş Fırsatlarını Değerlendirdi

Rusya'daki Çinli İşletmeler Birliği Başkanı Zhou Liqun, iki ülkenin de sanayi ve tedarik zincirlerinde istikrarın sürdürülmesi ile dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve biyotıp konularında yeni büyüme noktaları geliştirmesi gerektiğine inanıyor. 7. Doğu Ekonomik Forumu, Pazartesi günü başladı. Forumun bu yılki merkez teması "Çok Kutuplu Dünya Yolunda". İlk olarak 2015'te gerçekleştirilen Doğu Ekonomik Forumu, Uzak Doğu'nun kalkınması ve bölgesel işbirliği için siyasetçiler, iş dünyasından yöneticiler ve uzmanların diyalog kurması için önemli bir zemin sağlıyor.

Çin ve Rusya, Doğu Ekonomik Forumu'nda İş Fırsatlarını Değerlendirdi

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Rusya, Doğu Ekonomik Forumu'nda İş Fırsatlarını Değerlendirdi - Son Dakika

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