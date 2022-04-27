VLADİVOSTOK - Klochkov ailesi 12 metrelik yelkenliyle sekiz yıldır dünyayı dolaşıyor - Son Dakika
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VLADİVOSTOK - Klochkov ailesi 12 metrelik yelkenliyle sekiz yıldır dünyayı dolaşıyor

27.04.2022 17:59

2014'te çıktıkları mavi yolculuğa 8 yıldır devam eden Klochkov ailesi, yelkenli tekneyle Antarktika'ya ulaşan ilk ekip olma özelliğiyle rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.

2014'te çıktıkları mavi yolculuğa 8 yıldır devam eden Klochkov ailesi, yelkenli tekneyle Antarktika'ya ulaşan ilk ekip olma özelliğiyle rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor. Küçük kızları henüz 18 aylıkken yelkenlileri Lady Mary ile demir alan Klochkovlar, Vladivostok'taki iskeleye demirlediklerinde küçük Lada artık 10 yaşındaydı. Dünyayı tam iki kere dolaşacak kadar yol yaptılar. Andrey & Marina çifti, kızları Anastasia ve Lada ile tamamladıkları yolculuğun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

VLADİVOSTOK - Klochkov ailesi 12 metrelik yelkenliyle sekiz yıldır dünyayı dolaşıyor
VLADİVOSTOK - Klochkov ailesi 12 metrelik yelkenliyle sekiz yıldır dünyayı dolaşıyor
VLADİVOSTOK - Klochkov ailesi 12 metrelik yelkenliyle sekiz yıldır dünyayı dolaşıyor
VLADİVOSTOK - Klochkov ailesi 12 metrelik yelkenliyle sekiz yıldır dünyayı dolaşıyor

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Antarktika, Lady Mary, Lada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VLADİVOSTOK - Klochkov ailesi 12 metrelik yelkenliyle sekiz yıldır dünyayı dolaşıyor - Son Dakika


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