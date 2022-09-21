Hollanda'da Prens Günü

VLAHEY, 21 Eylül (Xinhua) -- Hollanda 'nın Lahey kentinde Hollanda Kralı Willem-Alexander ile Prenses Amalia, Prens Günü kutlamaları sırasında kraliyet faytonundan halkı selamlıyor, 20 Eylül 2022. Hollanda'da Eylül ayının üçüncü Salı günü Prens Günü olarak kutlanıyor. Hollanda Parlamentosu yeni dönem çalışmalarına bu özel günde başlıyor ve tahttaki hükümdar hükümetin o yıl için planlarını ana hatlarıyla bildiriyor. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Willem Alexander, Hollanda, Eylül, Güncel, Son Dakika

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