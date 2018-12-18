Son Dakika Haberleri: Vlog | Yerli Malı Haftasında Ekipçe Türk Lezzet Müzesini Gezdik

Vlog | Yerli Malı Haftasında Ekipçe Türk Lezzet Müzesini Gezdik

2 saat önce

Geçtiğimiz cuma günü #YerliMalıHaftası sebebi ile ekipçe Türk Lezzet Müzesi'ni gezmeye gittik. Kebaptan künefeye, mantıdan içli köfteye, etli ekmekten baklavaya memleketimizin binbir çeşit lezzetinin bir arada bulunduğu çok güzel bir mekan olmuş.

Geçtiğimiz cuma günü #YerliMalıHaftası sebebi ile ekipçe Türk Lezzet Müzesi'ni gezmeye gittik. Kebaptan künefeye, mantıdan içli köfteye, etli ekmekten baklavaya memleketimizin binbir çeşit lezzetinin bir arada bulunduğu çok güzel bir mekan olmuş. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY Yerli Malı Haftası dolayısı ile müzedeki bir çok restoranda normal fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına özel menüler hazırlamış. Biz de hem bu fırsattan yararlanalım hem de yerel lezzetlerimize yerel markalarımıza katkıda bulunalım istedik ve ekipçe sizler için bir kaç menüyü denedik. Bizce ilk fırsatta muhakkak gidip görün, fikir edinmek isteyenler ve fırsatı olmayıp merak edenler için de videosu emrinize amade.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:08 Kaynak: Youtube

Yerli Malı, Genel
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