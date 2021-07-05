Üye Girişi
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı - Son Dakika

VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı

05.07.2021 12:37

Virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen ve Ankara Onkoloji Hastanesinde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP aşısı, Faz-2 kapsamında Ankara ve Kocaeli'nin ardından İstanbul'da da gönüllülere uygulanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen çalışma Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Doç. Dr. Mustafa Çörtük ve Doç. Dr. Halit Çınarka'dan oluşan ekip gözetiminde yürütülecek.

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VLP aşısının Faz-2 çalışmasının Ankara, Kocaeli ve İstanbul'daki 3 merkezde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Faz-3 çalışması da inşallah hastanemizde devam eder. En kısa zamanda bu aşının etkinliğinin yüksek olduğunu ve yan etkileri açısından da bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde hastalarımıza ve gönüllülerimize yapmaya başlayacağız. Diğer aşılardan farklı olarak bu aşıda genetik materyal kullanılmadığı için özellikle çekinen vatandaşlarımızın rahatça yaptırabilmelerine olanak sağlanıyor. Etkinliğinin de yüksek çıkacağına inancımız tam."

"Şu andaki başvuruları da kabul ediyoruz"

SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya da VLP aşısının Faz-2 çalışmasına gönüllülerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Prof. Dr. Çetinkaya, gönüllü olmak için gereken kriterlere işaret ederek, "18 yaşından büyük olan, daha önce diğer Kovid-19 aşılarından olmamış ya da hastalık geçirmemiş kişileri gönüllü kabul ediyoruz. Testlerini yapıyoruz. Test sonuçları uygun çıktığında da aşılama programına dahil ediyoruz." diye konuştu.

Bu kriterlere uyan ve diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkları kontrol altında olan vatandaşları aşı programı için gönüllü olmaya davet eden Çetinkaya, "Direkt bize başvurabilirler. İsterlerse internet ortamında da başvurabilirler. Faz-2 çalışmamız 330 gönüllü ile planlandı. Şu andaki başvuruları da kabul ediyoruz." bilgisini verdi.

Gönüllülere aşıları, tetkik sonuçlarına göre yapılıyor

SBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Çınarka da VLP aşısının, virüsün parçacıklarının, genomunun alınmadan antijenik yapı oluşturularak kişide antikor oluşmasına dayalı yeni bir teknoloji olduğunu hatırlattı.

Faz-1'in 38, Faz-2'nin de 330 gönüllüyle yürütüldüğünü aktaran Çınarka, Faz-3 çalışmalarının ise 15 bin kişiyle yapılmasının planlandığını ifade etti.

Çınarka, VLP aşısı için gönüllü olarak başvuranlara uygulanan prosedürü ise şöyle anlattı:

"Önce gönüllülerimizi çağırıyoruz. Mesela bugün aşı yapacağımız gönüllüleri dün davet ettik. Hastaların gönüllü olabilmesi için uygun olup olmadığını teyit ettik. Öncelikle hastalığı var mı yok mu onu anlamaya çalışıyoruz. Eğer kontrolsüz diyabeti, kalp yetmezliği gibi ağır bir hastalığı, hepatit, AIDS gibi farklı sıkıntıları varsa gönüllü olmak için uygun olmadığını düşünerek ön tetkikini yapıyoruz. Ayrıca, kişiler farkında olmadan Kovid-19'u geçirebiliyor. O yüzden gönüllülerimizden antikor testleri için kan örneklerini alıyoruz. PCR testi yapıyoruz. Eğer aşılama için uygunlarsa kendilerini telefonla bilgilendirip davet ediyor ve aşılarını yapıyoruz."

İlk dozdan 20 gün sonra gönüllüleri yeniden çağırarak PCR testini tekrarlayacaklarını belirten Çınarka, "Bu süreçte başka bir sorun, sıkıntı olup olmadığını sorguluyoruz. Eğer PCR'da sorun yoksa 21. gün tekrar aşılamasını yapıyoruz. İki hafta bekliyoruz. 35. günde çağırıp, aşının antikor oluşturup oluşturmadığına bakıyoruz. Böylelikle gönüllüler üzerinde yapılan aşının etkinliğini test etmiş oluyoruz." dedi.

Çınarka, hastanelerinde 70 ila 80 gönüllüye VLP aşısı uygulamayı planladıklarını, ilk doz aşılamanın da 15 Temmuz'dan önce bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

"Memleketime faydam olmasını istedim"

VLP aşısının Faz-2 çalışmalarına gönüllü olarak katılan Güray Erdem de dün tetkiklerinin yapıldığını, sonuçlarında da herhangi bir sorun gözlenmediğini dile getirdi.

Erdem, "Memleketime bir faydam olmasını istedim. Daha önce aşı için randevu almıştım iptal ettirdim. Yerli aşıyı duyunca da yerli aşı olmak, çalışmalara katılmak istedim." diye konuştu.

VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı

PCR Testi, İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı 13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı 13:28 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu 13:20 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı 11:31 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
13:34 Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi
13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
13:27 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı
13:25 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
12:06 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
11:53 İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi
11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi         
13:34
Cezaevi önünde Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı         
13:30
Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi         
13:26
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi         
11:53
Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan Habertürk yazarı Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan "çuval" skandalının perde arkasını anlattı         
11:46
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 13:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement