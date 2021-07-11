VMD Genel Başkanı Doğan: Vergi müfettişlerinin özverili çalışmalarının payı büyük

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Tülin Doğan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 10'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesinde geçmişte olduğu gibi bugün de etkin rol almaktadır. Vergi Müfettişleri, kendilerine tevdi edilen görevleri olağanüstü dönemlerde dahi fedakarca, devletimize, milletimize bağlılıkla yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nın kuruluşunun 10'uncu yılı dolayısıyla Vergi Müfettişleri Derneği bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için vergi müfettişi ve yardımcılarının büyük titizlik ve sorumluluk bilinciyle görev yaptığı Vergi Denetim Kurulu'nun kuruluşunun 10'uncu yılını kutlarız" denildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın (VDK) 10'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Tülin Doğan imzasıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bundan tam on yıl önce 10 Temmuz 2011 tarihinde kurulan Vergi Denetim Kurulu, kuruluşundan bugüne ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Sadece 2016-2020 arasında 713 bin 213 vergi incelemesi yapılmıştır. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istenen vergi toplamı 25 milyar 10 milyon 884 bin 263 lira iken sadece 2020 yılında tarhı istenen toplam vergi tutarı 24 milyar 921 milyon 860 bin 64 liraya ulaşmıştır. Söz konusu bu verilerin ortaya çıkmasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda görev yapan vergi müfettişleri ile vergi müfettiş yardımcılarının özverili çalışmalarının payı büyüktür" denildi.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILDI

Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemelerin kayıt dışı ekonomi ile mücadele açısından büyük önem arz ettiğine vurgu yapan VMD Genel Başkanı Doğan, "Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesinde geçmişte olduğu gibi bugün de etkin rol almaktadır. Bu doğrultuda kayıt dışı ekonominin bütün bileşenleriyle ortaya çıkartılması, vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadele kapsamında risk esaslı analizlerle çağdaş denetim teknikleri kullanılmaktadır. Vergi Müfettişleri vasıtasıyla etkin vergi incelemeleri gerçekleştirmek suretiyle kayıt dışı ekonomiyi en aza indirmek hedeflenmektedir. Ayrıca mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu arttırmak, idarenin etkin ve hukuka uygun işleyişini sağlamak için gerekli denetim faaliyetlerinin gerçekleştirmeye devam etmektedir" diye konuştu.

"VERGİ MÜFETTİŞLERİ HİZMET ETMEYE HER ZAMAN HAZIRDIR"

Meslektaşlarının görevlerini büyük özveriyle yerine getirdiğinin altını çizen VMD Genel Başkanı Doğan şunları söyledi:

"Üstad ve meslektaşlarımız mesleki ve etik değerlerle, maliye politikalarına destek veren, hızlı, öncü ve örnek bir denetim biriminin parçası olarak görev yapmaktadırlar. Vergi Müfettişleri, kendilerine tevdi edilen görevleri olağanüstü dönemlerde dahi fedakarca, devletimize, milletimize bağlılıkla yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir. Çalışma barışının hakim olduğu nitelikli ve sürdürülebilir bir vergi denetiminin ayrılmaz parçası olarak, devletimize ve milletimize hizmet etmeye her zaman hazırdır."

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Merkezi Ankara'da olup, İstanbul, İzmir ve Adana'da şubeleri ve 6 ilde de temsilcilikleri bulunmaktadır. 4 binin üzerinde üyesi bulunuyor.