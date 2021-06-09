Vocathlon University Online Temel Girişimcilik Kampı Başlıyor - Son Dakika

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) olarak TR82 Bölgesi illerindeki ( Kastamonu, Çankırı ve Sinop) üniversitelerin Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik ilk olarak 2020 yılında düzenlenen online temel girişimcilik kampının ikincisi bu yıl "Vocathlon University Online Temel Girişimcilik Kampı" adıyla 10-13 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Peki program nasıl ilerleyecek?

Program Akışı

10. 06. 2021

18: 00-19: 00

Açılış Konuşması ve Program Tanıtımı (Çankırı Karatekin Üniversitesi TTO ve Kastamonu İŞGEM)

10. 06. 2021

19: 00-20: 00

Motivasyon Konuşması

10. 06. 2021

20: 00

Kapanış: 3 günlük kamp hakkında bilgilendirme

11. 06. 2021

18: 00-19: 00

Fikir Sunumları

11. 06. 2021

19: 00-20: 00

Ekip Oluşturma

11. 06. 2021

20: 30-22: 00

Karmaşaya Dalış Atölyesi Eğitimi

12. 06. 2021

10: 00-11: 30

Yalın Kanvas Eğitimi

12. 06. 2021

11: 30-12: 00

Soru/Cevap

12. 06. 2021

12: 00-13: 00

Öğle arası

12. 06. 2021

13: 00-14: 30

MVP Oluşturma ve Test Eğitimi

12. 06. 2021

15: 00-17: 00

Takımların iş fikri geliştirmesi

12. 06. 2021

21: 00- …

Takımların iş fikirlerini ve projelerini geliştirmeleri

13. 06. 2021

10: 00-11: 30

Sunum Eğitimi

13. 06. 2021

11: 00-15: 00

Serbest Çalışma/Hazırlık

13. 06. 2021

15: 00-17: 00

Jüri Sunumları Prova

13. 06. 2021

17: 30-20: 00

Jüri Sunumları

13. 06. 2021

20: 30

Seçilen Ekiplerin Açıklanması

Kazanımların neler olacak?

Birlikte girişimcilik hakkında birçok şey öğrenecek ve etrafımızdaki problemlere yenilikçi çözümler bulmaya çalışacağız. Program içeriği ile, yalın kanvas, sorun analizi, iş fikri modelleme, müşteri odaklı değer önerisi oluşturabilme, gelir-gider yapısı kurgulama ve etkili sunum teknikleri gibi konularda değerli kazanımlar elde edebileceksin.

Neler yapman gerekiyor?

KUZKA ve University4Society ekibi işbirliği ile düzenlenen "Vocathlon University Online Temel Girişimcilik Kampı" Discord uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Takvim, ön bilgilendirmeler ve diğer önemli bilgileri öğrenebilmek için Discord'a 9 Haziran Çarşamba saat 22: 00'a kadar girmiş olman gerekiyor. Sunucuya girdiğin zaman kullanıcı adını "İsim Soyisim" olarak düzenlemeyi unutma!

Discord'a katılmak için buraya tıklayabilirsin.

Ayrıca, seninle Discord dışında e-posta adresin üzerinden iletişim kuruyor olacağız. Bu nedenle, lütfen kaydolurken bildirdiğin e-posta adresindeki gelen kutunu kontrol etmeyi unutma!

Sonra ne olacak?

4 gün sürecek programın son günü, öğrendiğin tekniklerle ve takımınla geliştireceğiniz iş fikrini jüriye sunacaksınız. Jüri tarafından değerlendirilen ve en iyi iş fikrine sahip ilk 3 takım University4Society'nin Ulusal Hızlandırma Programı'na katılma ve bölge dışında sürpriz bir üniversitenin teknokentini ziyaret etme hakkına sahip olacak.