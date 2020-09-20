Vodafone 15'inci istanbul yarı maratonu koşuldu - Son Dakika

Vodafone 15'inci istanbul yarı maratonu koşuldu

- Vodafone 15'inci istanbul yarı maratonu koşuldu Vodafone İstanbul Yarı Maratonu maskeli ve mesafeli olarak koşuldu Bu yıl 15'incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

- Vodafone 15'inci istanbul yarı maratonu koşuldu

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu maskeli ve mesafeli olarak koşuldu

İSTANBUL - Bu yıl 15'incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 15'inci İstanbul Yarı Maratonu tamamlandı. Pandemi ile ilgili önlemlerin alındığı ve kısıtlı kontenjan ile 2 bin 500 koşucunun katıldığı yarışı erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir kazandı. Maratonda koşucular maskeli olarak yarışa başladı. Start alanında ve yarışa başlangıçta maske takma zorunluluğu olurken, atletler 20, 200 ve 1000 metrede maskelerini çıkartabildi. Yarışmacılar başlangıç çizgisinde de sosyal mesafe kuralı ile sıralandığı dikkat çekti. Düzenlenen maratonun katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuldu. Halk koşusuna katılan sporcular ise beşer saniye aralarla start aldı. Daha sonra ise patenciler yarışa başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan 47 elit sporcu, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışı sürdürdü. Eyüp kavşaktan önce dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

Erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Sezgin Ataç 1,03,16'lık derecesiyle ilk sırada yer alırken, Adel Mechaal 1,03,25'lik derecesiyle ikinci, Benard Cheruiyot Sang ise 1,03,51 ile üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Fatma Demir 1,13,17'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Daisy Jepto Kimeli 1,13,29 ile ikinci, Esma Aydemir de 1,15,40'lık derecesiyle üçüncü oldu. Maratonda birinci olan atlet 10 bin, ikinci 8 bin, üçüncü ise 4 bin TL ödül aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bu maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un bir global marka şehrine dönüşmesi hedefiyle desteklediklerini söyleyerek, "Yarı maratona yedinci kez ismimizi vermekten mutluluk duyduk. Pandemi nedeniyle hibrit bir yarı maraton deneyimi yaşadık. Fiziksel koşunun yanı sıra sanal koşu da düzenlendi. Ayrıca, paten tutkunları da yarı maratona katıldı. Yarı maratonu bu yıl çevre temasıyla sahiplendik. Fiziksel koşuya katılan koşuculara e-atıklardan dönüştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim ettik. Çevre için yapacağımız bir başka çalışma da sanal koşuyu uygulama üzerinden tamamlayan koşucular adına fidan bağışında bulunmak olacak. Değerli işbirliklerinden ötürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor, tüm katılımcıları kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Maratonda koşan Serpil Budak, "Maratonda sosyal mesafe ve sağlık açısından güzel önlemler alındı. Çok güzel önlemlerle birlikte etkinlik alanına geldik. Her şey koronavirüs önlemlerine uygun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Yarışmaya gelenler kurallara uyuyor. Yerdeki sosyal mesafe çıkartmalarına uygun bir şekilde duruyoruz. 4'er kişilik gruplar halinde sırası gelen yarışa başlayacak. Koşu başlarken maskeli olacağız, ancak başlangıçtan sonra belirli mesafelere bırakılan çöp kutularına maskelerimizi bırakacağız" dedi.

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de 'Güvenli Alan' uygulamasıydı. Yarış öncesi sporculardan alınan HES kodlarıyla sağlanan 'Güvenli Alan' ile sağlık açısından oluşabilecek tehditler en aza indirgendi. Sporcular, etkinlik alanına asılan kare kodlarla alana girerken, içerideki gönüllü ve görevli olarak bulunan tüm personelin güvenli olduğunu gösteren bu uygulama katılımcılar için güvenli alanı oluşturdu.

Vodafone 15'inci istanbul yarı maratonu koşuldu

Fatma Demir, Vodafone, İstanbul, Asker, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vodafone 15'inci istanbul yarı maratonu koşuldu - Son Dakika Spor

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