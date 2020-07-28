Vodafone 15. İstanbul yarı maratonu 20 Eylül'de koşulacak!

28 Temmuz 2020 – İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak.

World Athletics tarafından Altın Kategori'ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünya maratonlarının pek çoğunun ertelendiği veya iptal edildiği bir dönemde pandemiye dair tüm etkinlik kriterlerini yerine getirerek gerçekleştirilecek.

Yeni normal dönemde geniş katılımlı etkinliklerin hazırlıklarını yaparken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan "Kovid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi" kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi.

Her yıl 10K ve 21K etaplarından oluşan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2.500 Yarı Maraton/21K koşucusu ile koşulacak.

Başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından bekleme alanındaki düzenlemeye kadar her ayrıntı tek tek düşünülerek yapılan çalışmalara ve alınan kararlara sporcular