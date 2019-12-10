Son Dakika Haberleri: Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı
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Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 15'inci kez start almaya hazırlanıyor.

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 15'inci kez start almaya hazırlanıyor. World Athletics tarafından "Altın Kategori"de değerlendirilen ve dünyada en iyi 8 yarı maraton listesinde yer alan yarış için kayıtlar başladı. Geçtiğimiz yıl 66 ülkeden 5 bin 968 çipli koşucunun start aldığı yarışta bu yıl 10 bin sporcunun koşması bekleniyor.


İki parkurda koşulacak


Yenikapı'dan start alacak koşu, 21 kilometrelik yarı maraton parkurunun yanında, uzun mesafeli koşulara adaptasyon sağlamak adına kendini denemek isteyen koşuculara 10 kilometrelik bir parkurda yarışma imkanı da sağlayacak.


Erken kayıtlar 1 Ocak'a kadar devam edecek


Yarışın iki parkur için de kayıtları avantajlı kayıt dönemi ile başladı. Erken kayıt avantajlarından yararlanmak isteyen koşucular 50 Türk lirası ödeyerek 1 Ocak'a kadar kayıtlarını https://www.yarimaraton.istanbul/ web sitesi üzerinden online olarak yaptırabilecekler. Erken kayıt avantajlarını kaçıran sporcular, 1 Ocak – 16 Şubat tarihleri arasında 70 Türk lirası, 17 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında 90 Türk lirası ve 16 Mart – 22 Mart tarihleri arasında devam edecek kayıt döneminde ise 120 Türk lirası ödeyerek kayıt yaptırabilecekler.


Dünyanın en iyi 8 yarı maratonu arasında


2017 yılı itibarıyla Altın Kategori'ye yükselen, elde ettiği başarılar ile dünya çapında en iyi 8 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkanı sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:53 
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