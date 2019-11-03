Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu kazanan isimler belli oldu (Ek görüntü)

- Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu kazanan isimler belli oldu

İSTANBUL - Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu birinciliğe ulaşan isim oldu.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu 42 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inen sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne giden koşucular, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü. Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçen atletler, Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasındaki varış noktasında yarışı tamamladı.

42 km erkekler kategorisinde birinci 2 saat 9 dakika 44 saniye ile Kenya'dan Daniel Kipkore Kibet, ikinci 2 saat 9 dakika 57 saniyeyle Etiyopya'dan Yitayal Atnafu Zerihun, üçüncü de 2 saat 10 dakika 9 saniye ile Kenyalı Peter Kwemoi Ndorobo oldu. Kipkore Kibet ayrıca erkeklerde İstanbul Maratonu parkur rekorunu da kırdı.

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2 saat 23 dakika 40 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. İkinciliği 2 saat 24 dakika 15 saniye ile yine Etiyopya'dan Tigist Abayechew, üçüncülüğü ise 2 saat 24 dakika 16 saniye ile Kenyalı Maurine Chepkemoi elde etti.